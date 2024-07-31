凱基人壽網路投保「五要三步驟」 提前規劃旅遊保障

因應暑假旺季來臨，業者推出各種海島度假、戶外活動、國際賽事等主題行程，滿足不同群族的喜好。開發金（2883）旗下凱基人壽(原中國人壽)建議旅人們，暑假出遊可在出發前一小時完成網路投保「凱基人壽新E安心旅行平安保險」，或選擇針對日韓專屬的「凱基人壽e日千里旅行平安保險」，安心保障整趟旅程。

凱基人壽提醒民眾可善用投保「五要」口訣：投保要快速便利、保障範圍要完整、保額要充足、海外旅行要有海外急難救助服務及國內外旅遊都要投保，並透過線上試算、確認個資及快速繳費「三步驟」，即可輕鬆完成網路投保。

以打算前往峇里島度假七天的45歲李小姐為例，她用手機投保「凱基人壽新E安心旅行平安保險」保險金額新臺幣(以下同)500萬元，並附加「凱基人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款(保險金額50萬元)」與「凱基人壽新輕鬆保海外突發疾病醫療健康保險附約(保險金額50萬元)」，僅需支付保險費440元，平均一天約63元，即可享有最高500萬元的意外身故保險金和意外失能保險金保障，還能再享海外急難救助服務。旅遊期間若發生意外傷害事故，或因除了法定傳染病以外之其他突發疾病有住院、急診或門診的就醫需求，只要符合保單條款約定皆可申請實支實付。

此外，李小姐於9月30日(含當日)成功完成網路投保旅平險，還可參加凱基人壽「保戶集氣抽大獎」活動，有機會抽中價值2萬元的宜蘭力麗威斯汀度假酒店好禮即享券。

金管會於今年7月起除了宣布調降個人旅平險中「意外死亡及失能給付」費率10%，讓保費預期可適度降低外，也持續透過粉專等自有平台鼓勵民眾善用網路投保購買所需保險商品。凱基人壽網路投保平台除了提供旅行平安保險，也提供利率變動型年金保險、傷害保險、保障型保險等多元保險商品，幫助民眾在人生各個階段，隨時補足保障缺口、分散風險。即日起至2024年9月30日(含當日)不限投保險種，只要成功完成網路投保並符合活動條件，有機會抽中多項好禮，網路投保總件數越多豪禮越多、抽獎機會也越多。