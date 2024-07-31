台股面臨修正壓力 新台幣7月狂貶3.86角月線連2黑

台股今年以來氣勢如虹、連連創高，終在7月迎來修正壓力，新台幣匯率今天小升1分，收盤收在32.836元，但月線難逃收黑命運，7月在熱錢撤退之下，單月狂貶3.86角，月線收下連2貶。

市場觀望美國聯準會利率決策，美股走勢分歧，其中費城半導體指數重挫197.47點。台股今天延續修正格局，上下震盪269點，指數最低下探22046.29點，最高達22315.31點，終場收在22199.35點，下跌24.22點。

外資持續提款台股並匯出，導致新台幣續弱，今天以32.82元開出後，一度貶破32.9元關卡，最低觸及32.93元，但出口商看到超甜價格，馬上狂丟美元，將匯價拉回，終場仍以小升作收。

外匯交易員表示，今天是月底最後一個交易日，各方勢力均有進場，部位也都頗大，兩大外匯市場成交金額衝至24.85億美元的大量。

回顧7月，台股震盪劇烈，26日更重挫752.63點，創單日第2大收盤跌點，外資大砍846億元，為史上第三大。外匯交易員分析，美元指數7月回落不少，但新台幣匯率升幅有限，關鍵就是台股修正、外資出走，帶來貶值壓力。

新台幣兌美元今天收月線，7月重挫3.86角或1.18%，連2月收黑。

展望新台幣匯率走勢，外匯交易員指出，日本央行決策出爐，宣布升息，日圓應聲強彈，若本週美國公布的非農數據也能強化9月降息預期，不確定因素一一淡化之下，只要台股繼續守住22000點大關，成功築底，後續外資回頭匯入，新台幣便有機會跟著其他亞幣的偏升題材前進，順勢展開反攻。