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券商公會推動6大重點項目 盼當沖降稅延續

中央社／ 台北31日電

證券商業同業公會今天舉行會員代表大會，券商公會理事長陳俊宏揭示未來業務推動的6大重點項目，包括全力爭取延續現股當沖證交稅率減半政策。

會中，陳俊宏籲請財政部修法延續現股當沖證交稅率減半政策，儘速將修正法案提報行政院審議後，送立法院進行修法程序，並列為優先法案，以減少政策不確定性對市場可能造成的衝擊，並促進證券市場及國內經濟長遠發展。

券商公會其他推動重點還包括活絡ETN（指數投資證券）、權證及力促證券商得發行外幣計價結構型債券等多元化新金融商品。優化證券商客戶分戶帳運用功能及建議鬆綁證券商財富管理業務規定等提升證券商業務服務效能方案。

此外，券商公會也提出培育證券業所需的金融人才；協助證券商數位轉型及增進資訊安全；共同協力強化反詐騙等工作的重要性。

今天券商會員大會，包括金管會主委彭金隆、內政部合作及人民團體司司長林福來、台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮，以及台灣證交所董事長林修銘都到場參與。

對於券商業者的心聲，彭金隆致詞時表示，金管會非常重視業者意見，金管會將設常態性的「金融行動創新法規調適平台」，希望與證券業互信前行，做好無縫接軌的充分溝通。

彭金隆指出，金管會也將從資金、人才、投資標的、參與機構及誘因等面向，朝「打造亞洲資產管理中心」的目標邁進，在安全的前提下大幅開放法令。

當沖 證交稅 證券商 財政部 金管會

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