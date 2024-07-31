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永豐金證券獨立董事異動 集保前董座朱漢強辭獨董

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

臺灣集中保管結算所前董事長朱漢強去年辭去集保職務，今年6月才出任永豐金控子公司永豐金證券獨立董事，經過短短逾一個月，辭去永豐金證券獨立董事一職，8月1日起正式辭職。

永豐金（2890）31日公告，子公司永豐金證券獨立董事朱漢強辭職，同任期的董事變動比率為十分之一，同任期獨立董事變動比率為四分之一，連帶辭去永豐金證券審計委員會。

永豐金證券第13屆董事成員在今年6月21日剛完成通過指派，因應董事以及獨立董事任期屆滿，必須改派，朱漢強與國立政治大學法學院兼任教授馮震宇，都是新任的獨立董事。

永豐金控 董事長

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