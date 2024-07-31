首屆自然碳匯與碳權發展趨勢論壇 逾250位農業業者齊聚台中

臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所與國立中興大學7月31日在台中共同舉辦首屆2024淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇，由環境部及農業部領軍指導，南畝王生技擔任執行單位。這次論壇吸引超過250位農業相關業者團體，包括各級農會、公所、農企業、合作社及農業相關單位代表共襄盛舉，並同時開放線上直播讓關心自然碳匯議題的民眾即時參與，期能透過強化自然碳匯潛量，發展綠色商機，於助攻國家淨零排放政策的同時，增加農友及產業利害關係人的收益。

環境部部長彭啓明致詞時表示，淨零轉型是台灣一定會前進的未來，且由賴總統帶領各部會來推動，農業是實現淨零排放的重要一環，自然碳匯的潛力不容忽視。他並透露，現階段台灣先施行碳費制度，後續會提供經濟誘因機制，最終將走向總量管制及交易。未來排碳有價將成為常態，環保永續概念不斷在各個產業滾動翻轉，並鼓勵各界與碳交所合作，並由政府擔任槓桿角色，共同建構碳經濟生態系。

臺灣證券交易所暨臺灣碳權交易所董事長林修銘致詞表示，自然碳匯已成為全球淨零轉型的關鍵解方，未來農產業不僅是碳移的主要來源，也是碳交易市場中的重要參與者。碳交所作為國內唯一的碳權交易平台，期待能夠幫助本土自然碳匯碳權發展，協助台灣農產業淨零轉型，並助力友邦進行相關自然碳匯開發，與世界共同因應氣候變遷的挑戰。

國立中興大學副校長表示，以農業起家的興大為因應不可抗拒的淨零趨勢，承諾於2040年達到淨零，藉著豐沛的農產業技術、研究及人才資源，近年陸續成立永續淨零辦公室及相關研究中心，深入研究氣候衝擊、增匯及碳匯方法學等，未來將全力以赴，配合政府各部會持續推動自然碳匯等永續行動。

南畝王生技執行長林宗富擔任綜合與談引言人，與產官學專家共談「臺灣碳交易市場的演進與未來發展」議題。彭啓明說明我國碳費子法8月底將正式上路，初期碳費費率不會太高，同時會提供企業多一些自主減量計畫填報時間。目前國內還有許多企業未建立淨零減碳觀念，未來環境部會整合跨部會資源，加速培養更多綠領人才，並鼓勵小農打團體戰，整合資源強化增匯。

碳交所總經理田建中表示，碳交所將於今年10月配合環境部政策啟動國內碳權交易平台，農業將是未來潛力賣方。另外，他透露這次巴黎奧運注重永續、積極減碳，運用九個國際自願性碳權幫助實現其減碳目標，且其國際碳權篩選標準與碳交所不謀而合，並打趣碳交所的選案是「奧運等級的碳權」。

台灣大豆產業策略聯盟執行秘書馬聿安分享農民自在疫情時代開始討論自然碳匯方法論，但申請碳權所需要的費用小農無法負擔，希望未來農企、農會一起合作跟上國際趨勢，開發碳經濟。

全國農業金庫董事長吳明敏表示，農業金庫以辦理農林漁牧融資及穩定農業金融為任務，提供政策性農業專案貸款、百億農業綠能貸款專案等授信服務，鼓勵農民透過與農業金庫合作、擴大經營規模、縮短碳足跡等方式邁向淨零轉型。

中興大學特聘教授陳吉仲在專題演講時分享，氣候變遷下農業部門其實首當其衝，需有穩定資金及人才培育，才能支持調適與淨零同時並進。農業部資源永續利用司司長莊老達則從「智慧韌性，永續安心」的政策角度出發，協助台灣農業實踐碳排減量、碳匯增量、永續循環與綠色農業，並於農業經營專區導入永續發展措施作為先導，未來可拓展至所有國土農業用地，朝向2040年增匯1000萬公噸的目標邁進。農委會農業試驗所研究員陳琦玲指出自然碳匯是台灣達成淨零的關鍵，其介紹生物炭、肥料及廢棄物管理等土壤永續管理方法，讓農民跟著政策腳步，實施淨零農耕模式。

這次論壇就目前淨零發展、氣候變遷議題對農企業的影響與趨勢進行深度討論，展示台灣在推動自然碳匯及農業永續發展上的堅定決心及積極作為，並為各界提供一個寶貴的知識交流平台，讓更多農企業投入到淨零轉型的行列，一同邁向農業碳金新未來。