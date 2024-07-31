上半年金融三業賺逾6千億 創史上同期最佳績

台股暢旺，金融三業獲利同步走佳，金管會統計，今年上半年金融三業稅前盈餘衝破6000億大關、達新台幣6061.76億元，年增61.72%，光今年上半年即已賺到2023年全年獲利的86%。

金管會對外揭露金融三業稅前淨利，統計基礎涵蓋銀行業、保險業及證券期貨投信業，其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

金管會最新統計顯示，受惠台股多頭助攻金融業投資收益，加上新台幣兌美元走貶有助保險業出現兌換利益，今年上半年金融三業稅前盈餘合計達6061.76億元，持續改寫歷年同期新高紀錄，年增逾6成，光今年上半年即已賺到2023年全年稅前盈餘的86%。

金融三業中，又以銀行業表現最佳，上半年稅前盈餘達3003.8億元，同創歷年同期新高，年增11.6%，對整體金融三業獲利貢獻比近5成。

進一步檢視銀行業6大類別，上半年國銀、外銀、陸銀、信合社及票金獲利全面成長，僅郵局受央行升息影響利息支出增加，上半年稅前盈餘41.6億元，年減13.4%。

保險業上半年稅前盈餘達2297億元，年增3.13倍，其中，受惠台股創高實現資本利得，再加上新台幣走貶且避險操作得宜，壽險業上半年稅前盈餘達2145億元，年增近3.13倍，產險業受惠業務承保利益及財務投資利益雙增，上半年稅前盈餘達152億元，年增3.22倍。

在台股價量齊揚下，證券期貨投信業上半年稅前盈餘達760.96億元，年增51.78%。其中券商經紀、承銷及自營業務收入全面增加，上半年稅前盈餘達604.57億元，年增56%。

期貨商受惠經紀業務市場交易量成長，拉抬經紀業務收入，同時自營操作表現也較佳，帶動上半年稅前盈餘達41.68億元，年增18.81%。投信業上半年稅前盈餘則達114.71億元，年增45.7%，主因資產管理規模上升，挹注基金經理費收入成長。