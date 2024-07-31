全盈+Pay可買國泰基金 國泰 CaaS 平台再創跨界新商機

台灣人有多愛投資？2024年台股受惠AI浪潮，指數表現屢創新高，吸引大批投資人前仆後繼加入投資行列，截止至2024年6月，國內基金總受益人數已來到1,341萬人。全台資產管理業的領導品牌國泰投信繼去年與悠遊付推出「電支買基金」功能後，近日再與另一大電子支付平台全盈+PAY合作，進一步擴大電子支付應用範圍。

國泰投信表示，看好電子支付已成為全民運動，此次與全盈+PAY合作的「電支買基金」服務，有望造福逾207萬名全盈+PAY的使用者，不只可以看電影、買東西，還能買基金！消費者可透過全盈+PAY開戶驗身，使用手機即可完成理財專戶申請，最快一天半就能啟用電支買基金功能；投資人每月最低只要2000元，就能定期定額申購基金，小資族也能輕鬆投資，讓基金發揮時間複利效果，累積資產創造被動收入，提前卡位市場多頭行情！

透過悠遊付與全盈+PAY兩大電支平台，投資人已可申購國泰投信旗下多檔「以新台幣收付」的精選基金；包括今年屢獲基金大獎，擁有「傑出基金金鑽獎」及「指標台灣年度基金大獎」的國泰台灣高股息基金，基金選股池納入AI題材，由專業基金經理人視市場情形，積極調控投資組合，打造進可攻、退可守的布局。

或退休族也可鎖定降息前的美國債市行情，申購國泰美國優質債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，在降息前夕美債殖利率仍在相對高點時入手，待降息後有望再享資本利得。

全盈支付表示，客戶可以透過全盈+PAY直接開戶，快速晉升成為「基金理財帳戶」，未來使用全盈+PAY支付除了掃碼付款、用戶轉帳、生活繳費等功能之外，再新增基金申購的強大功能，讓投資更加簡單，並有助維持小額投入市場持續買入的理財紀律，建立更好的財務管理模式。