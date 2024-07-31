離婚時...保險給付可不計入婚後財產？保險法專家教戰

國人偏好買保險以備不時之需，讓台灣的保險滲透率（保險費收入占GDP的比率）在全球排名前五強；值得注意的是，台灣的離婚率也位居亞洲前列；在婚姻中投保時，如何規劃保費金流以保障自身財產，已成為不容忽視的議題。

保險法權威劉北元指出，在高離婚率的社會環境下，民眾投保時不僅要考慮保障需求，更要審慎思考財產分配問題。一份精心規劃的保單，不僅是對未來的保障，更可能成為婚姻變故時的財務防線。

台灣離婚率逐年攀升，已經成為亞洲排名第二高的國家；根據內政部最新統計，2023年離婚對數高達5萬3085對，粗離婚率為千分之2.18，年增率創近10年次高。另一方面，台灣保險滲透度曾蟬聯13年全球第一，儘管2020年失落冠軍寶座，但2022仍以11.4%位居世界第五強。

面對居高不下的離婚率，劉北元指出，由於絕大多數的夫妻在結婚時，都未約定夫妻財產制，導致依法應適用法定財產制，因此，離婚時就必須面對剩餘財產差額分配的問題。

剩餘財產差額分配」具體的計算方式，是把婚前、繼承或無償取得的財產各自取回，再針對各自在婚姻關係存續中取得的財產（婚後財產），減除婚後負債後的餘額（剩餘財產），二者相減除以二，剩餘財產多的一方要將餘數給他方。這樣的分配方式，讓一些財團負責人或豪門子女離婚時，經由法院針對差額分配請求作出的判決多達數億、甚至十數億，令人瞠目結舌。

劉北元解釋，依民法規定，婚前、繼承或無償取得財產，雖然不算入婚後財產中，但是婚前、繼承或無償取得財產的孳息，必須要計入婚後財產，例如先生婚前購買的不動產屬於婚前財產，但婚後出租的租金所得要計入先生的婚後財產。不過，不動產如果有漲價增值，增值部分又不屬於婚後財產，不需要分配。

因此，保單是否會被計入婚後財產，可思考婚前、婚後兩個時態，釐清自己的保價金的取得時間、本金與孳息、保險費金流，提早規劃，將有助處理離婚剩餘財產差額分配時，更能保障自身權益。參考近年法官判決情境，可分類如下：

一、 婚前投保：

1.婚前投保的保單，在婚前繳費滿期

保單保價金為婚前財產，婚後的保價金增值卻是婚後財產。

2.婚前投保的保單，婚後繼續繳費

保單保價金為婚前財產，結婚後，繼續繳費增值的保價金，則屬於婚後財產。但如果繳交的保險費是來自於婚前財產、他人贈與或繼承所得，則保價金不屬於婚後財產。

3.婚前投保儲蓄險，婚後領回保險給付

法院判決認為，婚後領回的保險給付，屬於婚前財產。

需注意的是，此見解要十分留心，儲蓄險領回的保險給付中，可能會有孳息在其中，是否每個法官都會認同婚後領回的儲蓄險保險給付屬於婚前財產，有待觀察。

二、 婚後投保

1.保單的保價金為婚後財產。

（例外）但如果繳交的保險費是來自於婚前財產、他人贈與或繼承所得，則保價金不屬於婚後財產。

2.婚後投保產險，並受領保險理賠金

法院判決認為婚後投保產險並受領保險理賠金並非屬於無償取得，應該要計入婚後財產。

3.取得醫療保險理賠金

視為非無償取得，應計入婚後財產。

4.領取第三人死亡的人壽保險給付

屬於無償取得，無需計入婚後財產

劉北元表示，由以上實務見解可知，法院在處理離婚剩餘財產差額分配時，保單是否要計入婚後財產，有2個原則：

第一，保價金部分：只要是婚後取得或增加的保價金，都屬於婚後財產，除非所繳交的保險費現金是婚前、繼承或無償取得，則例外不計。

第二，保險給付部分：由於保險契約是有償契約，因此婚後取得的保險給付，一定是婚後財產。但如果所繳交的保險費現金是婚前、繼承或無償取得，或受益人不是要保人，則又變成無償取得，非婚後財產。

因此，在婚姻關係中投保，劉北元提醒最重要的規劃，就是保險費金流：繳交保險費的金流最好是使用婚前、繼承或無償取得的財產。以自身為例，投保終身壽險，繳交保險費應使用婚前儲蓄、繼承所得，或者是另一半「贈與」的現金，將來萬一離婚，這張保單的保價金，將不會計入婚後財產，自己可以完整保有。

在要保人與受益人安排上，劉北元說，若要投保醫療險，可鼓勵另一半擔任要保人、自己為受益人；如此一來，自己所領取的保險給付，可被視為無償取得，萬一不幸面臨離婚，不需計入婚後財產。