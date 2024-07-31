景順：Fed 本周降息可能性越來越大 如果降息是明智決定

美國聯準會將開會，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，美國聯準會目前不太可能本周就開始降息，不過，機會仍然存在而且可能性越來越大；聯準會如果降息是明智的決定。

Kristina Hooper指出，紐約聯邦儲備銀行前行長達德利（William Dudley）之前一直主張「在更長時間內保持高利率」，但出於對美國失業率上升和消費者支出疲軟的擔憂，他的態度近期發生了戲劇性的轉變。他曾在上周發文表示聯準會應該在本周開始降息，並解釋：「現在情況已經發生變化，因此我也改變了想法。聯準會應該開始降息，最好在下周決策會議上就開始。」

Kristina Hooper認為，考量到美國在抗通膨方面已經取得的進展及經濟狀況，美國的貨幣政策過於緊縮。聯邦基金利率與核心個人消費支出（PCE）的差距達到2007年以來的最高水準。此外，「代理利率（proxy fed funds rate）」目前為5.9%，它能夠反映出綜合考慮其他貨幣政策工具後的「真實」通膨。現階段我聯準會應該不那麼擔心通膨復燃，而更應擔心貨幣政策長期而多變的滯後影響，這或許將在未來幾個月對美國經濟造成嚴重負面影響。

市場開始預期日本央行將會升息，這也是有充分理由的，因為利率和價格似乎在相互增強。Kristina Hooper也預期日本央行會升息，同時會縮減購債規模。這是政策正常化路線中接下來相當重要且合理的一步，尤其是如果聯準會即將降息的情況下，這應該也會持續讓日元相對轉強。

Kristina Hooper相信，英國央行會加入其他主要央行的步伐，開始降息。英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在7月29日向議會提交的聲明可能會促使英國央行決定降息，因為正如新任工黨政府所說，他們面臨一些遺留下來的嚴重財政問題，這將導致財政支出削減，並可能造成稅收增加。這或許將為經濟帶來真正的阻力，進而為英國央行降息提供了另一理由。降息可能反過來會成為英國股票的有利因素。