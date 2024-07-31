快訊

最懂和川普打交道 新書揭安倍晉三「馴獸外交」心法

碧潭落水 民眾黨發言人林子宇還原真相：我太矮上不來

奧運籃球／法國死裡逃生四分打 河村勇輝：我不認為有犯規

景順：Fed 本周降息可能性越來越大 如果降息是明智決定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會將開會，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，美國聯準會目前不太可能本周就開始降息，不過，機會仍然存在而且可能性越來越大；聯準會如果降息是明智的決定。

Kristina Hooper指出，紐約聯邦儲備銀行前行長達德利（William Dudley）之前一直主張「在更長時間內保持高利率」，但出於對美國失業率上升和消費者支出疲軟的擔憂，他的態度近期發生了戲劇性的轉變。他曾在上周發文表示聯準會應該在本周開始降息，並解釋：「現在情況已經發生變化，因此我也改變了想法。聯準會應該開始降息，最好在下周決策會議上就開始。」

Kristina Hooper認為，考量到美國在抗通膨方面已經取得的進展及經濟狀況，美國的貨幣政策過於緊縮。聯邦基金利率與核心個人消費支出（PCE）的差距達到2007年以來的最高水準。此外，「代理利率（proxy fed funds rate）」目前為5.9%，它能夠反映出綜合考慮其他貨幣政策工具後的「真實」通膨。現階段我聯準會應該不那麼擔心通膨復燃，而更應擔心貨幣政策長期而多變的滯後影響，這或許將在未來幾個月對美國經濟造成嚴重負面影響。

市場開始預期日本央行將會升息，這也是有充分理由的，因為利率和價格似乎在相互增強。Kristina Hooper也預期日本央行會升息，同時會縮減購債規模。這是政策正常化路線中接下來相當重要且合理的一步，尤其是如果聯準會即將降息的情況下，這應該也會持續讓日元相對轉強。

Kristina Hooper相信，英國央行會加入其他主要央行的步伐，開始降息。英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在7月29日向議會提交的聲明可能會促使英國央行決定降息，因為正如新任工黨政府所說，他們面臨一些遺留下來的嚴重財政問題，這將導致財政支出削減，並可能造成稅收增加。這或許將為經濟帶來真正的阻力，進而為英國央行降息提供了另一理由。降息可能反過來會成為英國股票的有利因素。

日本央行 美國聯準會 降息

延伸閱讀

台幣貶「央行不升息」原因曝！網笑再忍忍：熱錢這時來台

陸拉抬內需加大刺激力道 專家：今年將有降息動作

Fed決策前夕 四點聚焦

就市論勢／高殖利率ETF概念 有戲

相關新聞

獨／「新新併」攻防戰提前上演！現金增資洽特定人 吳家兄弟會面再槓上

新光吳家兄弟再度槓上，這次是為了現金增資洽特定人。知情人士透露，新光家族吳東進、吳東亮兩兄弟，為了討論現金增資洽特定人，...

開放銀行卡關3／政策半生不熟還要走下去？3點修正 台灣數位金融可望百花齊放

「英國前九大銀行市占率合計高達八、九成，幾乎壟斷整個市場，有人說，在英國換銀行比離婚率還低，英國政府為了導正這種不公平競爭現象，決定推動開放銀行」...

開放銀行卡關2／銀行不放手就怕客人跑了 消費者怕詐騙 開放銀行為何這樣難

「我們當初一家一家去談，但沒有一家銀行願意，我們想做財力證明的查詢，讓客戶可以查詢存款餘額、了解每月收入狀況，做為貸款證明」。一家想做第三方服務提供者（TSP ）的新創業者...

掛失信用卡電話 不可等逾30秒

信用卡盜刷猖獗，為強化對民眾掛失服務的效率，金管會銀行局昨表示，已通過相關精進措施，並指示銀行公會要求各會員銀行配合辦理...

金管會拍板…主動式ETF開放 明年問世

金管會副主委陳彥良昨天宣布，將開放主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）及被動式多重資產ＥＴＦ，目標是明年就有相關商品掛牌。在遊...

壽險上月盈餘翻倍至505億元 Q3獲利續航力可期

受惠6月股、匯市全順風，使6月壽險業稅前盈餘攀升到505億元的近11個月單月新高，月大增1.4倍，累計上半年稅前盈餘2,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。