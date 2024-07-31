凱基慈善基金會營養早餐補助 十年照顧近七千名弱勢學童

凱基證券贊助之凱基慈善基金會長期協助弱勢學生，除了課堂學習外，也關心孩子營養補充，幫助他們健康成長，從104年起針對臺東、嘉義等弱勢學生提供營養早餐補助，讓家庭經濟困難學生都可以吃飽去上學，113年度已協助39所學校逾1,000名學生，連續十年來累計溫飽近7,000名弱勢學生，從課桌到餐桌全面照顧。

學齡兒童需要優質的早餐來開始新的一天，因為吃早餐的孩子精神好，反應快，無論在課堂上或運動場上的表現都比較好；而沒吃早餐孩子，上課時注意力不能集中，反應慢，學習效果也相較差。然而許多學童因為家庭經濟困難，父母忙於工作、單親或隔代教養等無暇顧及，經常省略或隨意準備早餐，質和量都無法滿足孩子需要

例如成長於單親家庭的小竣，家庭功能不彰，爸爸因工作到很晚，早上常睡過頭需匆忙載孩子上學，或讓小竣自己走路到學校，所以經常沒幫孩子準備早餐，導致孩子到校頻頻喊餓也影響學習；小新的父母長期在北部工作，收入不穩定，家中有四個小孩都由部落裡年邁的祖母照顧，而祖父母身體狀況都不佳，自顧不暇，更不用說每天幫孩子準備早餐了；而小偉的單親媽媽在外地打拼，小偉跟弟弟妹妹由外祖母照顧，但外祖母很早就要上山工作，多讓孩子至雜貨店購買不健康的零食作為早餐。學校考量孩子正值成長階段，因此申請凱基慈善基金會的營養早餐，幫助這群孩子能夠健康成長。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，一日之計在於晨，凱基慈善基金會連續十年來協助弱勢學童吃飽上學去，從早開始補充營養，讓孩子能夠健康成長；基金會也不定期造訪學校，瞭解營養早餐供應情況，並了解孩子的需求，再視情況提供助學金等補助，也針對資源不利地區學校提供英語學習補助，希望縮減城鄉差距，開展孩子的視野，從餐桌到課桌全面照顧。凱基證券落實集團One KGI核心價值，贊助凱基慈善基金會營養早餐補助計畫，串聯開發金控「午餐的約會」活動、開發文教基金會「營養100分」計畫及凱基人壽提供弱勢「微型保單」等愛心關懷，共同溫暖偏鄉及弱勢孩童，許孩子一個有希望的未來。