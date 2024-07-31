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國泰世華宣布延長0手續費優惠 年輕客群成購債主力之一

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「存債」熱度持續上升！國泰世華銀行7月30日宣布延長購債門檻降至1,000美元優惠、新戶享限時0手續費優惠期間至2024年9月30日。（國泰世華銀行/提供)
「存債」熱度持續上升！國泰世華銀行7月30日宣布延長購債門檻降至1,000美元優惠、新戶享限時0手續費優惠期間至2024年9月30日。（國泰世華銀行/提供)

自去(2023)年底美國聯準會(Fed)停止升息訊號明確，海外債券銷量便出現顯著拉抬，加上國泰世華銀行今(2024)年初調降債券申購門檻，精選多檔債券僅需1,000美元即可買入，新戶更可享限時0手續費優惠，吸引年輕客群積極布債鎖利。

國泰世華銀行統計，今年上半年申購債券的客戶中，30歲以下的學生客群人均申購金額逾168萬，突顯高利環境中，「存債」漸受年輕投資人青睞。為助投資人把握高利環境建置債券部位，國泰世華宣布1,000美元購債、新戶享限時0手續費限時優惠，優惠時間將加碼延長至今年9月底，呼籲投資人把握時機建置債券部位，提升投資組合風險抵抗力。

國泰世華銀行內部統計，今年上半年海外債券總銷量、申購筆數皆較去年同期成長約30%，且上半年申購債券人數中近半數為首次購債的客戶，為債券市場注入新活水。其中，60歲以上熟齡族群人均申購金額超過220萬，居所有年齡層之冠。不過值得留意的是，30歲以下、且近兩年來為學生身分的客戶，人均申購金額約168萬，在各年齡層中高居第二位，推估應有不少家長為子女「存債」，善用時間複利以實現長期財務目標。居第三位的則是60歲以下至40歲間的中壯年且育有子女者，人均申購金額約160萬。

展望下半年債市走向，國泰世華分析，高利環境下美國住房、醫藥和利息等必要性支出已攀升至高位，美國家計負擔勢必進一步加重，恐導致消費需求放緩，並有對美國經濟增長造成拖累之虞。因此，美國聯準會(Fed)啟動降息只是時間問題，長線而言，美債殖利率將形成上方壓力。

近期美國大選紛擾不斷，川普在原油、稅率、關稅，以及移民政策的主張，為通膨下滑帶來進一步的挑戰，政治不確定性導致美債殖利率陡升，反而是投資人逢高鎖利、最後的極佳布債機會。

隨著近期股市震盪，風險陡升，股債多元配置更顯重要，尤其尚未布建債券部位的民眾，不妨把握9月底前新戶透過國泰世華銀行申購海外債即可享首筆手續費0元的限時優惠期間，將債券納入資產配置中，開闢長期穩健收益來源。

債券 國泰世華 美國聯準會

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