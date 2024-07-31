e添富2.0網站閃耀登場 引領國際投資新潮流

臺灣證券交易所（TWSE）於7月31日隆重推出全新升級的 e添富2.0 網站，全面提升國際投資人的服務體驗。這次升級不僅導入中英雙語對照的機構投資人專屬網站，更特別精選對機構法人投資人最具價值的資訊，並提供一鍵切換中英文介面的便捷功能。此舉大幅強化對海外機構投資人的服務，並推動臺灣資本市場的國際化。

證交所表示，這次升級只是序幕，e添富2.0 網站的第二階段升級將於11月底盛大登場。屆時將進一步擴充網站的 ETF 資訊，串接更多ETF實用資訊，從資料內容及時間序列層面，擴充網站所提供的 ETF 資訊，持續提升ｅ添富作為ETF整合資訊平台的服務品質，為投資人提供更全面、更深入的市場分析和投資機會。

臺灣證券交易所將持續努力，致力於提供全球投資人更優質、更全面的投資資訊與服務，促進臺灣資本市場的健全發展。

e添富主站：https://etfortune.twse.com.tw

e添富機構投資人專區：https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune-institute/