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獨／「新新併」攻防戰提前上演！現金增資洽特定人 吳家兄弟會面再槓上

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獨／「新新併」攻防戰提前上演！現金增資洽特定人 吳家兄弟會面再槓上

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
吳東進（右）、吳東亮（左）兩兄弟在「新新併」一事上角力不斷。 圖／本報資料照片
吳東進（右）、吳東亮（左）兩兄弟在「新新併」一事上角力不斷。 圖／本報資料照片

新光吳家兄弟再度槓上，這次是為了現金增資洽特定人。知情人士透露，新光家族吳東進、吳東亮兩兄弟，為了討論現金增資洽特定人，上周再度會面，但兩兄弟對於特定人的額度如何分配仍喬不攏。關於現增洽特定人的配額之爭，被外界視為是「新新併」提前上演攻防戰。

台新金控董事長吳東亮上周親赴日本福岡主持開幕酒會，回到台灣之後，即馬不停蹄處理關於新光金控現金增資的參認和洽特定人分配的部分。根據新光金控的現金增資規畫，倘若原股東或員工放棄認股的部分，將授權董事長洽特定人認購，特定人認股繳款期間為8月1日至8月7日，必要時得延長，亦即，本周四就開放特定人認股繳款。

據了解，對於授權董事長洽特定人的部分，目前在實際執行上，會先由大股東、董事會成員之間先談好，再由董事長接洽特定人。所以洽特定人以及如何分配這些細節，必須在上周底定，也因此，兩兄弟在上周會面。

據知情人士指出，這場兩兄弟的會面，吳家人不少，另外包括新光金副董事長吳東明，及其兄弟吳東勝也在場，由於新光金控的大股東都是新光家族的成員，因此在特定人如何分配的部分，吳東亮也找大哥、目前也是大台北瓦斯和新光醫院董事長吳東進出來協商，地點就選在位於南京東路和建國北路口的新光南京科技大樓。

吳東亮認為，應該要照新光金現有的董監席次來分配洽特定人的配額，但董監席次連三分之一都不到的吳東進，則反對這樣的分法，堅持要照對新光金控的持股比率來分，雙方僵持不下，再度為此開槓，尤其特定人的配額，也將和雙方持股比率的消長有關，之後還有「新新併」換股比例的攻防，兩兄弟也對此難有共識。

此次新光金辦現增，以新光金訂價來看，打77折，可說非常划算，因此不但過程順暢，屆時共計可完成對新壽增資138.61億元，將可為新壽的RBC（資本適足率）加分13%，新壽的RBC隨即可達陣。金融圈人士指出，緊接著，「新新併」的合併大戲就要登場，台新金應會正式出價，不過由於現在新光金的股價上漲，例如上周五股價已來到每股10.75元作收，比起先前漲了超過20%，一般認為，較有助於在價格上達成共識。不過，相較於台新金要求以股價為基礎，吳東進派董事則要求必須兼採淨值為基礎，屆時董事會上仍免不了一場激戰。

台新金控 新光金控 董事長

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