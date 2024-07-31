掛失信用卡電話 不可等逾30秒

信用卡盜刷猖獗，為強化對民眾掛失服務的效率，金管會銀行局昨表示，已通過相關精進措施，並指示銀行公會要求各會員銀行配合辦理，包括在三個月內調整相關的電話語音客戶系統或線上掛失等，若在銀行營業時間，民眾致電只要已進入掛失選單，電話接聽平均等候時間不得超過卅秒。

銀行局副局長童政彰說，主要有三大措施，一是各發卡機構增設廿四小時的掛失專線；二是強化人工服務水準，從進件到自客戶進入掛失選單起，電話接聽平均等候秒數於營業時間內不超過卅秒，第三要落實查核機制。