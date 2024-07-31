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金管會拍板…主動式ETF開放 明年問世

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會昨宣布，將開放主動式ETF及被動式多重資產ETF，目標是明年有相關商品掛牌。本報資料照片
金管會昨宣布，將開放主動式ETF及被動式多重資產ETF，目標是明年有相關商品掛牌。本報資料照片

金管會副主委陳彥良昨天宣布，將開放主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）及被動式多重資產ＥＴＦ，目標是明年就有相關商品掛牌。在遊戲規則上，金管會也揭露三大重點，包括主動式ＥＴＦ採全透明揭露投資組合；多重資產ＥＴＦ初期開放股債平衡型商品；主動式ＥＴＦ不用盯住特定指標，但多重資產ＥＴＦ因屬被動式，需盯住指數。

ＥＴＦ一般分為「被動型」和「主動型」兩個類別，被動型ＥＴＦ旨在跟蹤相關指數，像是股市、區域性、全球性股市或特定行業的指數，也可追蹤債券、商品等。主動式則由經理人操盤，追求超越指數的績效。

陳彥良指出，現在被動式ＥＴＦ追蹤指數，如同一個制式便當，未來開放主動式ＥＴＦ後，形同有新餐廳，投資人不必每天奔波市場買菜，會有廚師替投資人買菜料理。

金管會將僅先開放主動式股票和債券ＥＴＦ。外界質疑，主動式ＥＴＦ若持股「全透明」，會否造成跟單效應？陳彥良說，美國目前已有一二五八檔主動式ＥＴＦ，對於交易標的都採取全透明的方式處理，「透明是最好的防腐劑」；至於多重資產的股債比例拿捏，他表示，證期局可透過商品送審時把關比例拿捏的合理性。

證期局副局長高晶萍表示，希望今年第四季之前，證交所、櫃買中心、投信投顧公會把相關規章包括商品發行銷售、資訊揭露、申購買回作業、流動量等完成。證期局統計，國內十七家發行ＥＴＦ的投信業者中，已有十五家表態要發行主動式ＥＴＦ，其中兩家是外商。

高晶萍說，所謂的全透明，執行方式為今天開盤前，會公布前一天的持股狀況，所有持股比重都要揭露，而非只像現在被動式ＥＴＦ揭露前十大而已。至於開放被動式多重資產ＥＴＦ，初期只有股債平衡型的多重資產ＥＴＦ，會看執行狀況結果，再循序漸進開放其他多重資產ＥＴＦ。

高晶萍表示，主動式ＥＴＦ和目前的主動式基金操盤，主要依靠基金經理人操盤策略，所以不會強制要求有「績效參考指標」，不會追蹤或複製某一指數，國際也是如此。若業者仍揭露績效，會要求其加註警語，供投資人參考，實際績效仍要看經理人操盤結果。她也說，開放主動式ＥＴＦ之後，也可讓基金經理人培養資產管理的能力，提升整個資產管理業務的發展，產業才能更衡平發展，也能吸引人才、資金進入台灣。

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