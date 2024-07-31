壽險業避險成本不到300億元
6月台幣轉貶、避險工具大宗的CS年化成本走低，業者避險比率再降到66%的低檔，這三大利多使6月單月壽險業避險成本降到292億元，是近十個月來首見不到300億元大關，累計上半年避險成本1,985億元，年增17%。
金管會可望在8月底前推出「外匯變動準備金新制」，加大提存沖抵並增加準備金的「水庫」，該政策紅利可望讓壽險業降低避險成本，市場樂觀認為，壽險業全年避險成本可望控制在4,000億元以內。
法人說，7月台幣大貶1.2%，9月美國聯準會啟動降息，台美利差略減，也可能讓CS年化成本再降，有助降低壽險業避險成本。
2024年6月台幣對美元貶值0.09%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，出現142億元的兌換利益。
因6月避險費用降到292億元，台幣略貶也僅提存15億元的外匯準備金，使6月整體壽險業淨匯兌損失縮小到261億元。
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