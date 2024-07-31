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中華郵政大舉加碼台股

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

「綠巨人」投資術大公開。中華郵政資料顯示，截至今年6月底，包含郵政儲金與壽險資金，中華郵政共握有8.24兆元的可運用資金，較去年同期的8兆元大增約2,421億元；此外，中華郵政今年上半年與去年同期的投資策略略見不同，除減少定期存款外，也大舉加碼股票與海外投資，不動產投資則是持平。

另外，根據中央銀行統計，截至今年6月底，中華郵政儲匯處（不含壽險資金）的資產總額高達7兆5,818.9億元，創下歷史新高紀錄，並較去年同期暴增2,325.6億元，年增3%。為去化手頭餘裕資金，中華郵政持續加碼海外投資，截至今年6月底，中華郵政帳上已累積了7,617億元的國外資產，占中華郵政儲匯處總資產的比重首度突破一成、達10.05%。

翻開中華郵政資金運用配置表，今年6月底，定期存款餘額近2.4兆元、占29.08%、配置比重高居第一，但與去年同期的33.22%相較，配置比重大幅下滑了4.14個百分點；金融圈主管分析，今年上半年國內外金融市場多頭氣焰旺，「綠巨人」解約定存、降低配置比重，用以加碼股市與國外投資，以拉高投資報酬率。

今年6月底，中華郵政投資股票及基金約2,508.96億元、比重3.05%，較去年同期的1,979.53億元大增529.42億元，比重也從去年同期的2.48%，增加0.57個百分點；換言之，這一年內，中華郵政大舉加碼股票與基金近約530億元。

中華郵政

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