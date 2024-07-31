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外幣保單保費占比跌破40%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
美元保單新契約保費收入
美元保單新契約保費收入

美國聯準會（Fed）尚未降息前，市場資金持續湧入高利美債，美元投資型保單買氣持續衰退。金管會昨（30）日公布，壽險業前五月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣1,199.3億元，年增僅5％，5月外幣保單保費收入占整體新契約保費收入降跌破四成至39.1％，下探至少近五年同期新低。

其中美元投資型保單衰退最多，前五月美元保單新契約保費收入，雖較去年同期僅衰退1％，降至36.4億美元，但投資型保單新契約保費收入僅4.82億美元，年減將近四成，達39%，傳統型美元保單新契約保費收入31.58億美元，則年增9％。

根據金管會公布，過去四年5月外幣保單占整體新契約保費收入占比，自2020年起依序為51.6％、55.8％、50.0％、41.6％，今年5月為39.1％、不到40％，探五年同期新低。

其中，今年前五月壽險業外幣投資型保單新契約保費收入年減28％，降至折合新台幣約184.6億元，其中美元與人民幣投資型保單保費收入都減少。前五月外幣傳統型新契約保費收入年增15％、增至新台幣約1,014.6億元，其中美元與澳幣傳統型保單保費收入都增加。

金管會指出，國內外幣保單主要幣別為美元、澳幣以及人民幣商品，美元保單又為外幣保單大宗。

金管會保險局主秘古坤榮分析，美元投資型保單銷售力道未恢復，與美國聯準會（Fed）利率維持高檔有關，美債價格低，市場資金轉向高利美元，美元保單無法有效吸引保戶購買動機；而美元傳統型保單增加，與市場預期美國聯準會下半年將降息，市場資金將回流到美元利變型保單，壽險業者推出新商品，保戶也有購買意願。

根據保險局公布，投資型美元保單新契約保費收入前三大為國泰人壽、安聯人壽、富邦人壽；傳統型美元保單前三大新契約保費收入則為富邦人壽、國泰人壽、南山人壽。

澳幣保單前五月新契約保費收入1.76億澳元，較去年同期狂增238％，投資型與傳統型同步雙成長，分別年成長228％與269％。古坤榮分析，澳幣投資型保單成長，反映市場預期澳洲經濟好轉，傳統型保單則與澳幣保單責任準備金利率調升，以及投資人預期澳洲經濟會好轉有關。

人民幣保單則是繼續衰退，前五月新契約保費收入年減25％，僅剩下0.4億人民幣，其中投資型保單較去年同期大減三成、降至0.31億人民幣，傳統型則維持與同期0.09億人民幣相同。古坤榮分析，仍然與市場看衰中國大陸經濟有關。

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