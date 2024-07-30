投信公會理事長劉宗聖：買多重ETF 猶如吃綜合維他命

金管會正式宣布開放主動式ETF和多重資產ETF上路，對此投信公會理事長劉宗聖接受本報訪問時指出，金管會在多重資產ETF的開放，由股債平衡先行，符合國人投資的主流趨勢，因為國人現在「存股也存債」，並進而形容.：「這就像是『綜合維他命』，未來投資人吃一顆就好！」不用投資這麼多檔ETF，有助投資效能提升。

劉宗聖進而分析，台灣ETF的發展已從多方面發揮「外溢」效果，包括了投資人從偏好高股息ETF到美債高息ETF，債券投資偏好者從法人外溢至散戶，尤其是債券ETF去年底投資者15萬人，現在已增至180萬人，而近一年多來的ETF總市值5.2兆裡，美債ETF占50%、台股ETF占41%，可見得已成為國人投資ETF的主流。

比起被動式ETF，投信業者指出，主動式ETF的發行，正好可以考驗台股操盤團隊的功力，而且，相對於被動式ETF每半年調整一次持股部位，主動式ETF則可每日調整，機動性非常高，也更能交出超越大盤的表現。而對投資人而言，投資主動式ETF相較於過去投資主動式基金的方式，由於能直接從券商下單進出，就如同交易個股一樣方便，賣出之後收到款項的時間也是t+2，亦比贖回基金所能收到錢的時間更快，而且手續費比起主動式基金少得多，對投資人而言，可說「多贏」。

對於外界質疑此次要求主動式ETF標的得「全都露」，會引發跟單問題，除了金管會主張，越來越多國家用全透明，被動式ETF也採全透明，不論是一般投資人或參與證券商，對於ETF資訊取得都一致之外，也有業界高層認為，倘若全部的投資者都得到同樣的資訊，反而不能稱之為跟單，因為所謂的「跟單」，是指資訊不平衡之下只有部分人能取得資訊進而有「內線交易」的違法行為，例如韓國仍保留3成不揭露，反而更有跟單疑慮。

而當資訊全都露時，另一個引外界擔心的，是大家跟著主動式ETF所揭露的個股名單下單，又會有市場集中度過高的問題。不過這位業界高層也對此指出，台股市值已有70兆，另外更重要的是，個股若是「好的不夠大、大的不夠好」，或是被集中買賣的個股規模太小，或流動性不佳，才會有集中度過高的弊端，但倘若規模都夠大、流動性也好，就不會有集中度過高引發的後遺症，最明顯的例子就是台積電，多檔ETF都有買台積電，即使一般散戶跟著買台積電也不會有集中度過高的質疑。

金管會則強調，是採取今天揭露前一天組合來降低跟單風險。另數據顯示，ETF占台股市值占比仍很小，仍小於3%，至於成交值占比也是1%左右。另外以美國ETF規模再比較其市值，已占市值16%，成交值更高，占30%左右了，所以台灣ETF持有台股市值或成交值比重仍相當低；此外，今年4月已提出ETF再精進措施，已經打底基礎建設，包括證交所及櫃買加強交易監視制度，未來主動ETF或多重ETF進入市場，也會加強監視制度。