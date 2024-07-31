主動式ETF投組全揭露 金管會：透明是最好防腐劑

朝亞洲資產管理中心願景邁步，金管會副主委陳彥良今天宣布開放主動式ETF及被動式多資產ETF，其中，主動式ETF投資組合初期採全透明揭露，且不強制要求須有績效參考指標，被動式多資產ETF則以先開放固定比例股債平衡型為準。

金管會預計今年底前完成法規調適及系統修正作業，2025年市場上可望有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易，證交所預估，累計至2026年台灣主動式ETF市場規模可達新台幣2000億元。

台灣ETF市場近年規模成長顯著，根據金管會統計，截至今年6月底止，共有238檔證信ETF，市場規模達新台幣5兆2918億元，規模名列亞洲第3大，占整體證投信基金規模比重達62.95%，顯見具一定發展潛力。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，配合行政院經濟發展委員會擬定的國家經濟發展策略，金管會提出將台灣打造為亞洲資產管理中心計畫，涵蓋客群、金流、參與機構及商品4大構面，金管會拍板開放主動式ETF及被動式多資產ETF，即是配合商品多元化所推出的措施。

現行台灣ETF市場僅有追蹤指數的被動式ETF，並分為股票型及債券型2種，金管會此次拍板開放除了股票型及債券型外，可有同時投資股票及債券的多資產ETF；另一方面，金管會開放由基金經理人主動操作的主動式ETF，並以股票型及債券型2種為主，投資組合採全透明揭露。

主動式ETF為由基金經理人主動建構投資組合並進行操作調整的ETF，根據金管會規劃，考量國內是首次引進主動式ETF，投資組合採完全透明揭露，即每日開盤前須向市場公告前一日ETF實際投資組合，且不強制要求須有績效參考指標。

陳彥良指出，初期規劃主動式ETF投組採全透明揭露，主因這是相對安全的作法，「透明是最好的防腐劑」。

外界關注，先前不乏基金經理人涉人頭跟單，金管會開放主動式ETF的同時，將如何加強防範，高晶萍表示，金管會先前已對此規劃強化監理措施，包括擬推動投信事業導入責任地圖等，未來執行上亦會評估是否還有監理精進空間，持續滾動檢討，證交所也有股市監視系統，若經理人有不當操作，都有既定機制可處理。

至於被動式多資產ETF，金管會初期先開放固定比例股債平衡型，後續視實際發展，再循序漸進開放其他多資產ETF。所謂固定比例並非金管會硬性規定，而是業者推出商品時，須於公開說明書清楚說明產品組合。

高晶萍提到，金管會規劃開放主動式ETF及被動式多資產ETF的作法，主要是蒐集參考英國、美國、日本、韓國、香港、澳洲共6地規定。

證交所調查，有15家已在台灣發行過被動式ETF的投信業者對發行主動式ETF商品有興趣，其中包括2家外商投信；另亦有在國外發行過主動式ETF、但在台灣市場未發行過ETF的外商投信，在台灣開放主動式ETF後，有興趣發行商品。

金管會評估，此次開放新型ETF將帶來3大效益，首先，可望提供投資人更多元投資商品，其次，可望平衡國內主動與被動基金市場發展，第3是可拓展資產管理業者業務動能，累積投信基金經理人主動投資管理的資源與能力。