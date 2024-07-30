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獨／金融圈再爆震撼彈 台新投資長簡展穎轉戰公股體系

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控投資長簡展穎。本報資料照片
台新金控投資長簡展穎。本報資料照片

金融圈再傳人事震撼彈，這次更與即將掀鍋蓋的公股金融圈人事有關。據透露，台新金控投資長簡展穎已遞出辭呈，消息人士透露，簡展穎將轉戰公股金融圈，除了出任公股金控旗下的投信、創投等子公司董事長之外，也有可能出任公股銀行的總經理，或小型公股銀行的董事長。

近一個月來，台新金控旗下銀行、人壽、投信、投顧、創投等子公司進行大規模人事改組，包括銀行原法金事業處處長林淑真升任總經理、原總經理尚瑞強升任副董事長、原個金副執行長包國儀升任執行長、信保前總經理洪素珍接任投顧董事長等，但這波高層異動還沒畫下句點，台新投資長簡展穎不但即將離開台新金，而且要去公股金融圈。

業界人士指出，簡展穎除了是台新金控投資長，也是台新銀行金融事業處的處長，一手主掌台新金控及銀行的投資事務，雖然簡展穎並非台新金控或銀行的總經理，但他曾任東方匯銀董事總經理，因此仍可能出任小型的公股銀行董事長或總經理，加上公股金融體系愈來愈重視投資，因此增加簡展穎出任公股行庫高層的機會。

據悉，簡展穎能轉戰公股金融圈，也得力於某位和宜蘭有淵緣的民進黨大老相挺，作風海派豪爽的簡展穎，政商關係也相當好。政界人士指出，公股金融圈人事將在8月中旬搬風，屆時先動公股金控、銀行，再動旗下的子公司，由於不少公股金控、銀行及旗下子公司的董事長都已屆期，正待改派，簡展穎此時離開台新金，也正好和公股金融圈接下來的人事搬風「無縫接軌」、登上新舞台。

台新金控 董事長

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