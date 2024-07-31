中華郵政董座 王國材接任

中華郵政高層將異動，交通部長李孟諺昨（30）日證實，交通部前部長王國材將接手中華郵政董座一職。

中華郵政欲借用其在儲匯、快遞等方面的經驗，不過他也強調，實際的相關人事令還是需要等行政院通過公告為準。

這將是王國材第三度出任中華郵政董事長，只不過，他在2017年6月至2018年5月、以及2019年5月至6月間，兩度擔任代理董事長，當時他規劃郵局「智慧物流」轉型，興建「郵政智慧物流園區」發展國內及跨境物流，備受肯定；這次他則是正式就任。

將接任中華郵政董座，王國材表示，很開心有緣再跟中華郵政同仁一起打拚，會在吳宏謀董事長打下的堅強基礎上，持續帶領中華郵政往前轉型、邁進。

交通部長李孟諺昨日與交通部記者座談，針對交通部旗下的國營企業近期迎來幾波人事變革，先前發布陽明海運（2609）董座由國立台灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任蔡豐明接任，預計8月1日交接。

李孟諺表示，蔡豐明只有48歲，相當年輕又有經驗，接任陽明海運董事長將帶來新的氣象。

他並感謝現任董事長鄭貞茂完成階段性任務，帶領陽明海運償還債務、累積資產，希望蔡豐明未來能帶領陽明迎接新的挑戰，此外新任總經理白崑榮將一起上任。

他再透露，中華郵政近期也將有人事變動，雖然中華郵政在去年受到國外避險因素導致有些許虧損，但本業還是有亮眼成績，儘管營運壓力不小，中華郵政能夠完成盈餘80多億元繳庫任務，但中華郵政需要有新氣象。

針對新任中華郵政董事長人選，李孟諺證實，將由前任董事長王國材回到中華郵政幫忙，帶領中華郵政有更好佳績，儲匯、快遞等業務要借重他的經驗，歡迎老朋友、老長官回任。