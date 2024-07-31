兆豐銀與中信銀統籌主辦 台塑鐵橋聯貸164億元
台塑集團（1301）為與澳洲鐵礦商FMG合作「鐵橋鐵礦開發計畫（Iron Bridge Development Project）」所成立的台塑鐵橋公司（Formosa Steel IB Pty Ltd），昨（30）日完成5億美元（約新台幣164.2億元）聯貸簽約，聯貸案由兆豐銀與中信銀統籌主辦，獲參貸行超額認貸達2.73倍、承諾額度13.65億美元，最終以5億美元成案簽約。
主辦行兆豐銀指出，台塑鐵橋5億美元聯貸案，由兆豐銀行擔任額度管理行，中信銀擔任文件管理行，另外了邀集十家金融機構共同參貸，並且獲銀行團大舉超額認貸，凸顯金融業對於台塑企業在澳洲投資開發鐵礦砂資源的未來發展，深具信心。
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