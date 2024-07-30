壽險上半年砸近2000億元避險 8月政策紅利可期嗎？

6月台幣轉貶、避險工具大宗的CS年化成本走低，業者避險比率再降到66%的低檔，這三大利多使6月單月壽險業避險成本降到292億元，是近十個月來首見跌破300億元大關，累計上半年避險成本1,985億元，年增17%。

金管會可望在8月底前推出「外匯變動準備金新制」，加大提存、沖抵並增加外匯變動準備金的「水庫」，該政策紅利可望讓壽險業降低避險成本，市場樂觀認為，壽險業全年避險成本可望控制在4,000億元以內。

法人說，7月台幣大貶1.2%，9月美國聯準會啟動降息，台美利差略減，也可能讓CS年化成本再降，有助降低壽險業避險成本。

金管會公布壽險業2024年6月兌換損益、避險費用等狀況。據統計，2024年6月台幣對美元貶值0.09%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，出現142億元的兌換利益。

因6月避險費用降到292億元，台幣略貶也僅提存15億元的外匯準備金，使6月整體壽險業淨匯兌損失縮小到261億元，月減32%，累計上半年淨匯兌損失1,123億元，年增降到12%。

6月避險費用因CS年化成本走低、業者維持66%低避險比率，使6月避險費用降到292億元的近十個月低點，累計上半年避險費用1,985億元。

據金管會數據顯示，6月壽險業避險工具占大宗的CS（換匯）一年期年化成本月減0.26個百分點到3.59%，NDF略增加0.06個百分點到2.65%，一增一減。