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壽險上半年賺2,145億、年增3倍 第3季還有這兩利多穩盤

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
6月壽險業稅前盈餘攀升到505億元的近11個月單月新高，月大增1.4倍，累計上半年稅前盈餘2,145億元，年增3.1倍。 聯合報系資料照片
6月壽險業稅前盈餘攀升到505億元的近11個月單月新高，月大增1.4倍，累計上半年稅前盈餘2,145億元，年增3.1倍。 聯合報系資料照片

受惠6月股、匯市全順風，使6月壽險業稅前盈餘攀升到505億元的近11個月單月新高，月大增1.4倍，累計上半年稅前盈餘2,145億元，年增3.1倍。市場預期，7至8月進入壽險業認列現金股利高峰期，加上台幣一路走弱，這兩大利多料可支撐壽險業第3季獲利續航。

保險局主秘古坤榮說，壽險業淨投資收益增加、推升獲利。據數據顯示，台股大漲，使6月壽險國內投資淨利益攀升到645億元，應創史上新高紀錄，累計上半年國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益7,044億元，年增37%。

法人指出，7至8月進入壽險業認列現金股利高峰期，7月台幣更貶破32.8元，股息與匯市順風，可稍彌補7月股市逆風，撐住壽險業第3季獲利動能。

惟法人也示警，第4季全球股市波動加大，市場預期美國9月和12月都將各降息一碼，美元指數轉弱可能帶動壽險業避險成本回升到1~1.5%，壓抑獲利動能。

金管會公布6月保險業獲利、淨值和匯兌成本。1月壽險業大賺318億元後，2月略降到211億元，3月翻倍衝到431億元，4月獲利動能更盛，大賺472億元，5月因基期墊高、台幣又回升而驟減到208億元的今年低點。

惟6月獲利重拾動能，大賺505億元，月增1.4倍，更是2023年8月來的近11個月新高紀錄，累計上半年已大賺2,145億元，已是2023年壽險業全年賺806億元的2.7倍。

6月底壽險業淨值回升到2兆6,378億元的近兩年半高點，月增1,626億元或6.6%，古坤榮說，淨值增加是因金融資產評價利益和獲利同步成長，光近一年就大增了5,790億元。壽險業淨值大增，有助減緩增資壓力。

至於產險業6月稅前盈餘27億元，是近三個月新高，也較上月增加五成，累計上半年賺152億元，年增3.2倍，古坤榮說，是因產險業務承保和財務投資淨利均增加所致。

5月單月產、壽險業稅前盈餘532億元，累計上半年賺2,297億元，更是2023年一整年獲利998億元的2.3倍，成長動能明顯擴大。

壽險業

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