中華電信、玉山銀行簽署ESG合作備忘錄 共創永續新里程

中華電信今（30）日與玉山銀行聯合舉辦「中華電信與玉山銀行ESG MOU簽約儀式」。儀式由中華電信董事長郭水義與玉山銀行董事長黃男州代表共同簽署，展示雙方攜手推動一系列ESG項目的決心，致力於實現環境友善和社會共榮的永續經營目標。

本次合作中華電信與玉山銀行雙方共同公開倡議，落實ESG理念及行動，並推動聯合國SDGs永續發展目標。合作內容涵蓋推展共同促進生物多樣性及農林資源保育活動、促成並協助樂齡長者智慧生活並賦能弱勢族群、結合電信與金融業務流程共同防堵詐騙、共同合作推展綠色金融等永續行動方案。

中華電信董事長郭水義表示，在邁向永續的道路上，一個人走得快、而一群人走得遠，本次中華電信攜手玉山銀行共同推動ESG永續發展，蘊含以下深刻意涵：第一，廣結盟志同道合的夥伴，將能深化客戶夥伴關係、強化科技平台、力促Always Broadband Connected的網路和資訊環境廣為社會大眾運用，並為組織人才帶來正向影響；第二，中華電信秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，與同樣秉持「誠信、正直、清新、專業、服務、責任」等核心價值的玉山銀行合作，大手拉大手、永續發展一起走；第三，本次合作範疇包括推動四大數位平權（區域平權、民眾平權、企業平權、產業平權）、促進生物多樣性及不毀林倡議、推動綠色金融等，多面向深度結盟，雙雙邁向永續發展國際標竿；第四，玉山銀行在數位金融方面表現卓越，而中華電信持續運用ABCDEFG七大創新技術，協創數位生態系統，未來透過雙方合作，希能協助全民及百工百業轉型升級，打造全民的智慧島嶼。

玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州表示，中華電信是玉山長期且重要的合作夥伴，這次的MOU源自一封投資議合的信件，雙方團隊在進一步洽談後，隨即激盪出許多彼此互助的方向。希望藉由這次的合作備忘錄，可以在原先各自的良好基礎下，找到1加1大於2的方案。這也反映了永續發展的重要思維，透過跨界合作與資源共享，找到對於台灣社會與環境更好的解決方案。