因應現增擴資本 元大金旗下元大人壽額定資本額增百億

元大金控（2885）旗下元大人壽今天董事會決議辦理現金增資30億元，並配合資本額增加，通過修改公司章程提高額定資本額至350億元，相當於較原額定資本額增加100億元。元大人壽預定盈餘轉增資與此次現金增資後，實收資本額將增加至272億元。

元大金控上周五（26日）董事會已通過將全額認購元大人壽現增30億元額度，今天元大人壽董事會即通過現增案，增資3億股、每股定價10元，合計增資30億元，至於增資基準日，則有待元大人壽與董事會通過後，向金管會申請核准後擬定。

元大人壽風險資本適足率（RBC）與淨值比均遠高於法規標準，2023年底RBC為468.82%，淨值比為7.3%。元大金控表示，為積極回應主管機關鼓勵壽險業者接軌IFRS 17與ICS 2.0的強化資本政策，因此元大金主動積極現增元大人壽，以為接軌IFRS 17與ICS 2.0做更好的準備，使元大人壽在既有的強健資本基礎上，更進一步強化資本，積極升級保障客戶權益。

元大人壽公司章程額定資本額原為250億元，目前實收資本額則為237.35億元，而元大人壽去年盈餘分派配發股票股利4.65億元，亦即盈餘轉增資充實資本，這部分將使元大人壽資本額從原來的237.35億元增加至242億元，已經相當接近額定資本額上限，再加上擬辦現金增資30億元，如此將使元大人壽資本額再提高至272億元，超越章程額定資本額上限250億元，因此元大人壽今天董事會代行股東會決議修改公司章程，將額定資本額拉高到350億元。