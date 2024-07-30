台股上沖下洗！新台幣匯率仍升值2.4分、收32.846元 關鍵主力是「它」

外資30日持續賣股匯出，但因適逢月底，出口商蜂擁進場拋匯，激勵新台幣匯率由貶翻升，終場升值2.4分，收在32.846元；由於美國聯準會、日本央行將於本周舉行利率政策會議，市場屏息以待、觀望氣氛濃厚，匯市總成交量萎縮至14.835億美元。

台股今天上沖下洗，盤中指數一度大跌逾330點、最低落於21,833點，但尾盤買盤進場，指數由黑翻紅、上漲59.08點，收在22,223點。匯銀主管指出，國內股匯今天走勢均為開低走高，關鍵在於適逢月底，出口商積極出售外匯「轉現金」，抵銷掉外資的買匯力道，並促使新台幣匯率由黑翻紅。

展望後市，匯銀主管說，今天為7月最後一個交易日，預料出口商仍將持續拋匯，有助支撐新台幣匯率；不過，若外資持續撤出、台股跌勢未止，不排除新台幣匯率仍將維持偏弱震盪格局，甚至有機會下測33元整數大關。

匯銀主管表示，美國聯準會與日本央行利率決策出爐前，市場缺乏明確方向，儘管聯準會9月降息幾乎已成定局，但聯準會利率決策後，是否釋出更多鴿派訊息，成為投資人的關注焦點。此外，日本央行的利率決策將牽動日圓匯率走勢，進而影響新台幣等主要亞幣表現，若日本央行無為而治，或採取的措施與市場預期落差太大，恐引發新一波貶值效應、新台幣匯率將易貶難升。