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市場估降息在即 前5月美元傳統型保單買氣增近1成

中央社／ 台北30日電

市場預期美國聯準會（Fed）下半年可能展開降息，資金有望回流美元利變型保單壽險業推出新商品搶攻美元利變型保單商機，消費者亦增加購買意願，帶動前5月美元傳統型保單新契約保費達31.58億美元，年增9%。

金管會今天公布，今年前5月整體壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約1199.32億元，年增5%，對壽險業整體新契約保費收入貢獻比正式跌破4成，僅占39.15%，下探至少近6年同期新低。

其中，今年前5月壽險業外幣投資型保單新契約保費收入約184.67億元，年減28%，外幣傳統型保單新契約保費收入約1014.65億元，年增15%。

市面上外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣3種幣別，又以美元保單為大宗。

今年前5月美元保單新契約保費收入達36.4億美元，年減1%，其中，美元投資型保單新契約保費收入達4.82億美元，年減39%，美元傳統型保單新契約保費收入為31.58億美元，年增9%。

金管會保險局主秘古坤榮分析，美元投資型保單買氣下滑，主因市場評估Fed目前仍將基準利率維持高檔，美債價格維持低檔，市場資金因此轉往投向高利率美債，無法提振消費者對美元投資型保單購買動機。

至於美元傳統型保單業績反而呈正成長態勢，古坤榮指出，主因市場預期Fed下半年可能展開降息，讓資金有望回流至美元利變型保單，壽險業瞄準時機，推出新商品先搶攻美元利變型保單商機，消費者購買意願亦受到提振。

因市場看好澳洲經濟前景，澳幣保單買氣暢旺，今年前5月澳幣保單新契約保費收入達1.76億澳元，年增2.38倍。

其中，澳幣投資型保單新契約保費收入達1.28億澳元，年增2.28倍，澳幣傳統型保單除了受澳洲經濟好轉預期提振買氣外，亦受澳幣保單責準利率調升影響，新契約保費收入達0.48億澳元，相比2023年同期強勁成長2.69倍。

受中國經濟表現不佳衝擊，人民幣保單前5月新契約保費收入達人民幣0.4億元，年減25%，其中，人民幣投資型保單新契約保費收入為人民幣0.31億元，年減3成，人民幣傳統型保單新契約保費收入為人民幣0.09億元，與2023年同期業績呈現持平。

金管會今天同步公布，整體壽險業今年上半年外溢保單新契約銷售件數達61.6萬件，年增13%，新契約保費收入達115.82億元，年增12%。

就個別公司觀察，國泰人壽上半年外溢保單新契約保費近66.13億元，奪外溢保單保費王，南山人壽則以上半年外溢保單新契約件數30.04萬件，奪下外溢保單件數王。富邦人壽上半年外溢保單新契約件數近6.17萬件、新契約保費13.27億元，均名列第3。

另今年上半年整體壽險業實物給付保單新契約銷售件數近13.53萬件，年增35%，惟新契約保費收入近11.21億元，年減16%，主要是單件保額相對降低所致。

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