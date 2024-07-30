市場估降息在即 前5月美元傳統型保單買氣增近1成

市場預期美國聯準會（Fed）下半年可能展開降息，資金有望回流美元利變型保單，壽險業推出新商品搶攻美元利變型保單商機，消費者亦增加購買意願，帶動前5月美元傳統型保單新契約保費達31.58億美元，年增9%。

金管會今天公布，今年前5月整體壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約1199.32億元，年增5%，對壽險業整體新契約保費收入貢獻比正式跌破4成，僅占39.15%，下探至少近6年同期新低。

其中，今年前5月壽險業外幣投資型保單新契約保費收入約184.67億元，年減28%，外幣傳統型保單新契約保費收入約1014.65億元，年增15%。

市面上外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣3種幣別，又以美元保單為大宗。

今年前5月美元保單新契約保費收入達36.4億美元，年減1%，其中，美元投資型保單新契約保費收入達4.82億美元，年減39%，美元傳統型保單新契約保費收入為31.58億美元，年增9%。

金管會保險局主秘古坤榮分析，美元投資型保單買氣下滑，主因市場評估Fed目前仍將基準利率維持高檔，美債價格維持低檔，市場資金因此轉往投向高利率美債，無法提振消費者對美元投資型保單購買動機。

至於美元傳統型保單業績反而呈正成長態勢，古坤榮指出，主因市場預期Fed下半年可能展開降息，讓資金有望回流至美元利變型保單，壽險業瞄準時機，推出新商品先搶攻美元利變型保單商機，消費者購買意願亦受到提振。

因市場看好澳洲經濟前景，澳幣保單買氣暢旺，今年前5月澳幣保單新契約保費收入達1.76億澳元，年增2.38倍。

其中，澳幣投資型保單新契約保費收入達1.28億澳元，年增2.28倍，澳幣傳統型保單除了受澳洲經濟好轉預期提振買氣外，亦受澳幣保單責準利率調升影響，新契約保費收入達0.48億澳元，相比2023年同期強勁成長2.69倍。

受中國經濟表現不佳衝擊，人民幣保單前5月新契約保費收入達人民幣0.4億元，年減25%，其中，人民幣投資型保單新契約保費收入為人民幣0.31億元，年減3成，人民幣傳統型保單新契約保費收入為人民幣0.09億元，與2023年同期業績呈現持平。

金管會今天同步公布，整體壽險業今年上半年外溢保單新契約銷售件數達61.6萬件，年增13%，新契約保費收入達115.82億元，年增12%。

就個別公司觀察，國泰人壽上半年外溢保單新契約保費近66.13億元，奪外溢保單保費王，南山人壽則以上半年外溢保單新契約件數30.04萬件，奪下外溢保單件數王。富邦人壽上半年外溢保單新契約件數近6.17萬件、新契約保費13.27億元，均名列第3。

另今年上半年整體壽險業實物給付保單新契約銷售件數近13.53萬件，年增35%，惟新契約保費收入近11.21億元，年減16%，主要是單件保額相對降低所致。