債市「綠巨人」還在長大！ 總資產與國外資產 同步締造新猷

債市「綠巨人」還在長大。根據中央銀行統計，截至2024年6月底，中華郵政儲匯處（不含壽險資金）的資產總額高達7兆5,818.9億元，創下歷史新高紀錄，並較去年同期暴增2,325.6億元，年增3%。

為去化手頭餘裕資金，中華郵政持續加碼海外投資；央行資料指出，截至今年6月底，中華郵政帳上已累積了7,617億元的國外資產，占中華郵政儲匯處總資產的比重首度突破一成、達10.05%；與去年同期相較，國外資產餘額在一年內暴增640億元，年增9%。

中華郵政握有龐大的可運用資金，在金融市場裡「喊水會結凍」，因而有了債市「綠巨人」的封號。根據央行資料，今年6月，中華郵政資產達7兆5,818.9億元、締造新猷，月增184億元。

中華郵政資產持續膨脹、可運用資金增加，自然也需要更多的資金去化管道。櫃買中心資料指出，中華郵政今年6月大舉加碼台債129.91億元、蟬聯「買債王」寶座；自今年3月以來，中華郵政已連四月奪下債券買超冠軍，累計買超規模突破400億元、達452.37億元。

回顧今年上半年六個月裡，除今年1月與2月外，3月至6月的「買債王」寶座均由中華郵政搶下。

統計今年3月至6月，中華郵政挾帶豐沛資金橫掃債市，3月買超債券134.91億元、4月加碼79.54億元，5月與6月也分別搶進108.01億元與129.91億元，合計敲進債券超過450億元。

郵政儲金的存款戶數及結存金額居國內金融機構之冠，被視為「大眾的帳房」。中華郵政年報顯示，統計至2023年底止，中華郵政的存款儲戶總計超過3,742萬戶，較2022年增加1.55%，平均每戶結存金額為19萬餘元。

受限於「郵政儲金匯兌法」，中華郵政握有的龐大資金無法直接辦理放款，須根據法令規定，轉存央行與其他金融機構；另可投資公債、公司債、金融債券及短期票券、受益憑證及上市櫃股票等，或辦理政府核准的重大建設及民間投資計畫。