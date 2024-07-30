聽新聞
test
0:00 / 0:00
新興市場債券有望受惠於Fed降息 但要注意大選影響
新興市場債券有望受惠於美國聯準會（Fed）降息，但要注意大選影響。法人指出，今年可說是全球超級選舉年，不只成熟國家，新興市場同樣面臨大選可能帶來的改變。但各國表現差異大，建議以主動投資、全球布局的策略，以挖掘個別國家債市的投資機會。
市場目前預期，Fed可能在9月開始降息。法盛盧米斯賽勒斯全球總經策略團隊指出，如果Fed降息，預期新興市場貨幣有望升值，加上新興市場債券的收益率較高，整體新興市場債券的投資價值提升。
聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，今年全球有72國、約半數人口將參與投票，是史上最多。印度、墨西哥、南非等關鍵新興市場已在第2季完成大選，緊接著下半年還有委內瑞拉、羅馬尼亞、烏拉圭等國。新興市場大選雖增加不確定因素，但投資機會也出現。
江常維指出，目前無論是新興市場主權債或公司債，殖利率仍高於歷史平均值。在新興市場與成熟市場成長差距擴大、各國央行政策逐漸轉向之際，新興市場出現投資曙光。不過，仍要注意地緣政治風險，因此宜避免過度集中新興市場單一國家或是單一產業。
江常維表示，新興市場主權債雖然整體利差看似收窄，但個別市場差異極大，因此必須慎選市場。至於公司債，新興市場投資等級債的整體信用評等及夏普值都優於美國投資等級債；非投資等級債的違約率今年可望下滑，較看好拉美國家的原物料、能源、公用事業中的龍頭企業，主要受惠於市占率高且受政府支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言