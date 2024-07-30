「綠巨人」投資術！ 中華郵政上半年投資策略曝光

「綠巨人」投資術大公開。中華郵政資料顯示，截至今年6月底，包含郵政儲金與壽險資金，中華郵政共握有8.24兆元的可運用資金，較去年同期的8兆元大增約2,421億元；此外，中華郵政今年上半年與去年同期的投資策略略見不同，除減少定期存款外，也大舉加碼股票與海外投資，不動產投資則是持平。

翻開中華郵政資金運用配置表，今年6月底，定期存款餘額近2.4兆元、占29.08%、配置比重高居第一，但與去年同期的33.22%相較，配置比重大幅下滑了4.14個百分點；金融圈主管分析，今年上半年國內外金融市場多頭氣焰旺，「綠巨人」解約定存、降低配置比重，用以加碼股市與國外投資，以拉高投資報酬率。

今年6月底，中華郵政投資股票及基金約2,508.96億元、比重3.05%，較去年同期的1,979.53億元大增529.42億元，比重也從去年同期的2.48%，增加0.57個百分點；換言之，這一年內，中華郵政大舉加碼股票與基金近約530億元。

除了股票外，中華郵政也持續買進債券。今年上半年，債券投資金額為2.35兆元、占比約28.58%，較去年同期的28.05%，略增0.53個百分點。至於貨幣市場的同業拆款、短期票券及債券附賣回等，則是從去年同期的16.58%，上升至今年的18.71%，小增2.13個百分點。

資料顯示，今年上半年，中華郵政國外投資金額高達1.29兆元、占比約15.7%，與去年同期相較，金額增加877億元，占比也增長0.62個百分點。

另外，中華郵政維持4.3%的活期存款與周轉金比重，較去年同期的3.99%上升0.31個百分點，可伺機投入股市等其他報酬率更高的金融商品。

在不動產投資方面，今年6月底為138億元，配置比重與去年6月相同，均為0.17%不變。