股市創高實現獲利 壽險業6月賺505億創11個月新高

6月新台幣兌美元小貶3分，在壽險業避險操作得宜下，加上台股6月屢刷新高，壽險業伺機實現資本利得，推升整體壽險業6月稅前盈餘達新台幣505億元，一舉改寫近11個月新高。

6月新台幣兌美元匯率略貶0.03元，在完全不避險之下，整體壽險業單月有142億元匯兌利益，經過避險後，單月出現避險損失96億元、換匯成本達292億元，再加上提存15億元外匯價格變動準備金，整體壽險業單月匯兌淨影響數為負261億元，較5月減輕。

受惠台股6月指數創高，壽險業大舉實現資本利得，再加上避險操作相對得宜，整體壽險業6月稅前盈餘衝高至505億元，創近11個月新高，累計上半年壽險業稅前盈餘達2145億元，年增近3.13倍。

產險業則受惠業務承保利益及財務投資利益雙雙成長，6月稅前盈餘達27億元，獲利動能創近3個月新高，累計上半年整體產險業稅前盈餘達152億元，年增3.22倍。

業主權益方面，受惠其他綜合損益項下金融資產部位評價損益回升、加上獲利挹注，今年6月底壽險業淨值續攀升至2兆6378億元，創近30個月新高，年增28.7%。

產險業在業務承保利益及財務投資利益雙增下，今年6月底淨值同步攀升至1438億元，創近26個月新高，年增達23.6%。