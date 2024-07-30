強化信用卡掛失效率 金管會：銀行電話接聽等候不能超過30秒

盜刷猖獗，為強化對民眾信用卡掛失服務的效率，銀行局今日表示，已在7月16日通過相關精進措施，並指示銀行公會要求各會員機構配合辦理，包括在三個月內銀行相關的電話語音客戶系統或線上掛失等系統，都要完成調整，其中若在銀行營業時間，民眾致電只要已進入掛失選單，必須在30秒之內讓民眾能接到客服掛失。

銀行局副局長童政彰指出，在提升人工語音掛失作業的服務水準，主要有三大措施，一是各發卡機構增設24小時的掛失專線，提供更便捷服務；二為強化人工服務水準，從進件到自客戶進入掛失選單起，電話接聽平均等候秒數於營業時間內不超過30秒，第三要落實查核機制，所屬稽核單位針對「人員接聽信用卡掛失」的服務水準，應每年至少辦理一次查核，並視缺失改善辦理情形機動增加查核頻率。

不過，30秒的時限，僅限於營業時間，至於非營業時間由於銀行人力吃緊，無法比照要求。童政彰指出，對此銀行公會有反應，下班之後的人力的確吃緊，所以目前金管會先要求正常上班時間之內，至少要30秒，童政彰並進而指出，由於已要求銀行直接設立「掛失專線」，想掛失的消費者也不會打電話進去之後在各選單之間流浪。

金管會亦要強化便民措施揭露，主要有三大項，包括：1. 要在銀行公會網站項下，揭露各銀行的專線；2. 在各銀行的網頁揭露掛失資訊；3. 要有數位掛失的管道，把信用卡的掛失功能放在網頁面顯著之處。

其中，金管會特別要求，各發卡機構應於所屬信用卡業務網頁第一層頁面揭露其信用卡掛失服務資訊，並於該網頁超連結至銀行公會網頁提供他行掛失的資訊。同時要提供數位掛失管道，例如於網路銀行或行動銀行App的發卡機構，將信用卡掛失功能置於該管道的信用卡頁面顯著處。