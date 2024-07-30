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防範盜刷！未來卡友電話掛失信用卡 最快30秒內能找到客服

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
信用卡示意圖。圖／聯合報系資料照片
信用卡示意圖。圖／聯合報系資料照片

未來卡友掛失信用卡，不用在電話前著急苦苦等候，未來最快30秒，銀行客服就必須接電話。金管會30日發布，最晚10月中到11月中之前，國內發卡機構必須增設24小時掛失服務專線，客服最快必須在30秒內接聽，否則將被稽核單位列為缺失事項。

以上精進措施，金管會7月中起，要求各發卡機構三到四個月內、也就是最晚得在11月中改進完畢。金管會強調，未來發卡稽核單位必須每一年至少一次查核，如果有缺失必須列為缺失事項，缺失過多顯示客服量能不足，則必須要調整。

卡友過去詬病的銀行信用卡掛失語音服務，必須等待許久，中間造成的盜刷損失，讓卡友非常擔心。

銀行局蒐集意見，為了改善這項民怨，讓民眾掛失信用卡過程迅速獲得處理，今年上半年要求銀行公會精進措施，7月16日針對銀行公會提出的精進措施，提供給發卡機構辦理，並要求各發卡機構在3到4個月完成精進。

第一，請各發卡機構增設24小時信用卡掛失服務專線；第二，自客戶進入掛失選單起，電話接聽平均等候秒數在銀行營業時間內不超過30秒。銀行局官員解釋，因非營業時間有人力限制，但仍希望銀行業者重視消費者心聲。

第三，發卡機構所屬稽核單位，未來必須針對「人員接聽信用卡掛失」之服務水準應每年至少辦理一次查核，並視缺失改善辦理情形機動增加查核頻率。

另外，在完善信用卡便民掛失資訊揭露上，也有三大規範。第一，銀行公會統籌並在所屬網站上，揭露各發卡機構信用卡掛失服務資訊；第二，發卡機構所屬的信用卡業務網頁，第一層業面必須揭露信用卡掛失服務資訊；第三，提供數位掛失管道的發卡機構，必須將信用卡掛失功能放置在該管道的信用卡頁面明顯處。

信用卡 金管會

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