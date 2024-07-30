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期交所大專院校模擬交易競賽複賽 8月5日開賽

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為使校園年輕人藉由臺灣期貨交易所提供的虛擬交易所進行模擬交易，增進期貨專業知識及了解期貨交易風險控管的重要性。期交所與財經媒體合作舉辦「2024年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽活動」，初賽於5月13日至7月17日進行，總計47個交易日，共吸引51所大專院校、270隊共956位學生組隊報名參賽。歷經長達2個多月，在臺股行情變動下，競賽排名不斷更迭變化，最後競賽結果終於揭曉，接下來將有50隊符合資格隊伍取得進入複賽資格。

這次競賽初賽由世新大學財務金融系暫時取得領先，二、三名則分別為臺北商業大學財務金融系及逢甲大學財務金融系。前三名隊伍分別是世新大學財務金融系「我沒K」隊、臺北商業大學財務金融系「比期堡」隊，以及逢甲大學財務金融系「八萬我來了」隊。另前十名隊伍中，尚有朝陽科技大學、中正大學、中國文化大學及中原大學等。

「2024年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽活動」複賽將於8月5日至10月16日（共51個交易日）正式開始，各隊仍須完成交易臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨等四類商品，且交易天數亦須達競賽期間交易日二分之一（26天）以上。為鼓勵採取穩健之交易策略及重視風險控管，最終成績將先依「夏普比率」前30名，再依初複賽「總獲利金額」排序取前20名，冠軍團隊獎金8萬元，指導老師獎金3萬元。另初複賽符合資格之參賽隊伍隊員(學生)中將於複賽競賽結束後隨機抽出「好學獎」50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元。以鼓勵參賽同學積極參與，學習期貨交易相關知識。

世新大學 臺灣期貨交易所

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