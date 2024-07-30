快訊

奧運羽球／麟洋配輕取美國！分組賽3連勝成「D組唯一不敗」 晉級8強機會大

奧運桌球／連3局演逆轉秀 「小林同學」林昀儒直落4闖男單16強

奧運游泳／「蝶王」確定晉級！王冠閎總排名第8飛進準決賽 挑戰決賽第一人

外資與出口商拉鋸 新台幣震盪翻揚收32.846元

中央社／ 台北30日電
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

台股修正壓力未解，加上超級央行週登場，市場氛圍轉趨觀望，外資今天依舊賣股匯出，不過出口商月底拋匯需求湧現，帶動匯價由貶翻升，新台幣兌美元今天收盤收在32.846元，升2.4分，交投量能明顯縮水，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至14.835億美元。

台股今天開低震盪，盤中指數跌逾330點，下探21833.85點；尾盤在跌深電子股重獲買盤青睞、台積電跌勢收斂下，電子股指數翻紅，終場台股上漲59.08點，收在22223.57點，指數高低點落差約442點。

外匯交易員指出，今年以來台股強勁上攻，如今面臨漲多回檔的修正壓力，加上美國聯準會日本央行本週均有政策會議，外資先行回防，陸續將資金匯出，導致近日新台幣走勢偏貶。

新台幣兌美元今天開盤價為32.87元，上午各方勢力偏觀望，交投略顯清淡，匯價在美元走揚的壓力下，最低觸及32.895元，再次改寫逾8年盤中新低，午後外資及投信投資款匯出，也加重貶值壓力，不過出口商在32.850元上方積極拋匯，帶動匯價由貶翻升。

新台幣今天在32.9元關卡前止步，並在出口商撐盤之下，終場小升作收。外界關注新台幣是否會繼續貶向33元，外匯交易員指出，明天便是月底最後一個交易日，許多款項需要結清，資金進出量能會放大，「就看哪方勢力比較強」。

此外，本週超級央行週登場，其中最受矚目的是美國聯準會及日本央行，市場認為聯準會9月降息幾成定局，就看聯準會在這次會議會釋出何種訊號。

至於日本央行，外匯交易員指出，日圓不只是重要國際流通貨幣，套利交易也相當盛行，日本央行風吹草動將影響國際金融市場資金流動；本週先待日本央行決策揭曉，如果與市場預期落差太大，恐會掀起亂流，日圓貶勢再起，便可能拖累亞幣，新台幣也只能繼續往貶值方向前進。

新台幣 日本央行 美國聯準會

延伸閱讀

台股上漲59點 三大法人賣超201億元

台股2萬2他貼「全綠」畢業文 網看對帳單嘆：做空的話就是大神了

大盤要轉多需一個大漲表態！ 專家：美股台股現在仍然非常地疲弱

台股由黑翻紅漲59點收22,223點 台積電跌4元收940元

相關新聞

台塑鐵橋5億美元聯貸完成簽約 兆豐、中信銀統籌主辦

兆豐銀行及中國信託銀行統籌主辦Formosa Steel IB Pty Ltd （台塑鐵橋公司）5億美元聯貸案今日完成簽...

集保結算所邀請專家探索 AI 智能應用

臺灣集中保管結算所為探索未來業務動能，7月26日邀請產業趨勢及策略管理大師：友達光電公司董事長彭双浪、知識力科技公司執行...

金融業運用AI 3情境須納管

針對金融機構使用人工智慧（ＡＩ）的規範，金管會繼上半年透過銀行公會發布「金融機構運用ＡＩ技術作業規範」，將進一步推出「問...

熱錢撤退 台幣爆量貶…本周可能探33元關卡

熱錢昨（29）日大舉落跑，估計一天匯出逾12億美元，拖累新台幣成為「最弱亞幣」，但在出口商月底湧現拋匯潮，加上中央銀行進...

壽險公司業務員止跌回升 6月登錄人數增加855人

壽險業務員6月登錄人數出爐，壽險公司終止連兩個月衰退，止跌回升至20萬5,841人，保經、保代通路亦維持正成長，整體登錄...

凱米颱風衍生爭議 產險公會：旅行不便險...儘速理賠

強颱凱米襲台，24及25日共取消或延誤近400個航班，估有投保旅行不便險人數約有5萬至6萬人，其中超過一半從台灣出發，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。