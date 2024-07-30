外資與出口商拉鋸 新台幣震盪翻揚收32.846元

台股修正壓力未解，加上超級央行週登場，市場氛圍轉趨觀望，外資今天依舊賣股匯出，不過出口商月底拋匯需求湧現，帶動匯價由貶翻升，新台幣兌美元今天收盤收在32.846元，升2.4分，交投量能明顯縮水，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至14.835億美元。

台股今天開低震盪，盤中指數跌逾330點，下探21833.85點；尾盤在跌深電子股重獲買盤青睞、台積電跌勢收斂下，電子股指數翻紅，終場台股上漲59.08點，收在22223.57點，指數高低點落差約442點。

外匯交易員指出，今年以來台股強勁上攻，如今面臨漲多回檔的修正壓力，加上美國聯準會、日本央行本週均有政策會議，外資先行回防，陸續將資金匯出，導致近日新台幣走勢偏貶。

新台幣兌美元今天開盤價為32.87元，上午各方勢力偏觀望，交投略顯清淡，匯價在美元走揚的壓力下，最低觸及32.895元，再次改寫逾8年盤中新低，午後外資及投信投資款匯出，也加重貶值壓力，不過出口商在32.850元上方積極拋匯，帶動匯價由貶翻升。

新台幣今天在32.9元關卡前止步，並在出口商撐盤之下，終場小升作收。外界關注新台幣是否會繼續貶向33元，外匯交易員指出，明天便是月底最後一個交易日，許多款項需要結清，資金進出量能會放大，「就看哪方勢力比較強」。

此外，本週超級央行週登場，其中最受矚目的是美國聯準會及日本央行，市場認為聯準會9月降息幾成定局，就看聯準會在這次會議會釋出何種訊號。

至於日本央行，外匯交易員指出，日圓不只是重要國際流通貨幣，套利交易也相當盛行，日本央行風吹草動將影響國際金融市場資金流動；本週先待日本央行決策揭曉，如果與市場預期落差太大，恐會掀起亂流，日圓貶勢再起，便可能拖累亞幣，新台幣也只能繼續往貶值方向前進。