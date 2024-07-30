元大人壽通過現增30億元 充實資本強化財務結構
國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS，元大人壽董事會今天通過，將現金增資新台幣30億元，用以充實營運資金，強化財務結構，並提高資本適足率及淨值比率。
元大人壽董事會今天決議現金增資30億元，每股發行價格為10元，共3億股，增資資金來源為母公司元大金。
元大金董事會已於26日決議通過認購元大人壽今年度現金增資股款30億元。
元大金表示，增資目的為充實營運資金、強化財務結構、提高資本適足率及淨值比率。
元大金說明，增資案經主管機關核准後，由元大人壽訂定增資基準日，金控將於增資基準日完成股款繳納。
根據保險業公開資訊觀測站，截止2023年底，元大人壽資本適足率為468.82%、淨值比為7.3%。
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