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超額認貸2.73倍 兆豐中信主辦台塑鐵橋5億美元聯貸簽約

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行30日宣布與中信金（2891）旗下中國信託銀行統籌主辦Formosa Steel IB Pty Ltd （台塑鐵橋公司）5億美元聯貸案完成簽約。本次聯貸案由兆豐銀行擔任額度管理行、中信銀擔任文件管理行，另邀集10家金融機構共同參與，承諾參貸金額高達13.65億美元，超額認貸2.73倍，顯示金融同業對台塑企業於澳洲投資開發鐵礦砂資源的未來發展深具信心。

台塑鐵橋公司係由台塑企業100%持股，與澳洲第三大鐵礦商FMG （Fortescue Ltd）集團，共同投資「鐵橋鐵礦開發計畫」（Iron Bridge Development Project），該計畫已取得澳洲政府環評許可，並於2023年9月正式投產，目標於2025年底達到全產。鐵橋案產品相較於現有市場產品具高含鐵量、低雜質之特性，將有助於提升鋼廠生產效能及減少污染排放，符合未來鋼鐵產業減排及鐵礦需求趨勢，合資夥伴 Fortescue 團隊具豐富開發鐵礦經驗、基建資源並搭配多元性銷售策略，未來營運動能可期。

兆豐銀行 台塑 鐵礦砂

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