開發金：力拚2045年全資產組合達陣淨零碳排目標

開發金今天發布2023年永續報告書，面對2050年淨零碳排，開發金指出，承諾在2030年實現自身營運碳中和，並在2045年達到全資產組合淨零碳排，力拚成為全台首家提前5年達成淨零目標的金控。

開發金2023年全年稅後淨利為新台幣189.4億元，年成長率16%，每股盈餘為1.13元。開發金今天發布新聞稿指出，面對全球氣候變遷、通貨膨脹及區域衝突等挑戰，公司不僅要穩健成長，更要推動綠色金融等5大永續策略。

開發金表示，爲發揮金融影響力，從綠色投資、風險管理、綠色金融產品、異業結盟、永續籌資輔導和綠色轉型等方面，攜手子公司推動綠色金融。2023年在六大核心戰略產業的投資金額達到1438億元，其中超過6成投資於綠電及再生能源領域。

在環境面部分，開發金指出，承諾在2030年實現自身營運碳中和，並在2045年達到全資產組合淨零碳排，力拚成為全台首家提前5年達成淨零目標的金控公司。

開發金進一步指出，2023年購置使用4966.8仟度綠電，且金控總部大樓與凱基銀北門分行太陽能板自發產生約82.2仟度綠電，全年度共使用5049仟度綠電，約占金控總用電11%，相當減少2499.3公噸碳排放。並參與台灣碳權交易所首批碳權交易，共採購3000噸。

開發金說明2023年旗下各子公司綠色營運狀況，凱基人壽導入保險服務碳足跡盤查，並獲得碳標籤證書和碳足跡查證聲明書；凱基銀行推出綠色存款專案，支持再生能源及污染防治項目。

凱基證主辦的環保綠能籌資金額達360億元，凱基投信發行多檔永續基金，中華開發資本則與鴻海集團成立綠能投資平台。

開發金表示，未來將繼續推動去碳化措施及再生能源採購專案。

開發金補充，2023年永續報告書依照「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」要求訂定相關編製及驗證作業程序，提報永續委員會後，經董事會決議通過對外揭露及申報。