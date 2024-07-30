該如何撰寫ESG永續報告書？商研院助廠商打造綠色企業

為協助中小企業應對ESG永續議題，商研院30日表示，數位創新學院再次推出「如何撰寫ESG永續報告書」課程。此課程旨在深入探討國內外永續趨勢，並闡明撰寫永續報告的效益。

課程內容包括詳細的撰寫步驟、可能遇到的困難，以及GRI架構與原則的應用。即日起開放報名，8月7日前完成報名可享優惠。

商研院表示，台灣目前急需大量的ESG專業人才，原因在於金管會規定上市櫃公司必須在五年內完成碳排放盤點，並每年提交ESG永續報告。根據金管會的企業治理藍圖3.0，資本額達20億以上的上市櫃企業需出版符合GRI標準的永續報告，同時參考SASB與TCFD等國際框架。截至2023年底，至少有150家企業需要準備發布永續報告。

商研院指出，「ESG永續報告書撰寫技巧」課程內容豐富，涵蓋國際間的永續資訊揭露框架，如GRI、SASB、TCFD，並貼合台灣金管會的要求。課程將於8月15日和8月16日舉行，8月7日前完成報名可享優惠。

「ESG永續報告書撰寫技巧」課程內容豐富，不僅涵蓋國際永續資訊揭露框架，如GRI、SASB、TCFD，更貼合台灣金管會的永續報告編撰要求。課程將於8月15日和8月16日，週四和週五白天舉行，8月7日前完成報名享有優惠。

詳細的課程內容於課程網址(https://reurl.cc/Y8V3nX)查閱，或直接致電(02)7707-4975。