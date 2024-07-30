世界法說會／董座方略：配息不變 12吋新廠挹注營收拚翻倍
世界先進（5347）今日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略說，新加坡12吋廠投資不影響股利政策，新加坡廠投資與現金增資都不會影響4.5元配息政策，並預期新加坡2029年滿載時可挹注總營收約較2024年營收翻倍。
外界關注新加坡12吋廠貢獻，方略說，該廠2027年開始量產，估計55K滿載約2029年產能開出對營收開始貢獻，2029年滿載時營收約較2024年營收翻倍。
至於股利政策是否受影響？方略說，公司股利政策不會有改變，甚至包含新加坡廠投資與現金增資都不會影響4.5元配息政策。
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