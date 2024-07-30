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街口持有瑞興銀近9%股權 胡亦嘉：財務戰略上雙贏

中央社／ 台北30日電

街口支付創辦人胡亦嘉在3年時間內買進瑞興銀行，持股已近9%、躍升第3大股東。是否有併購意圖，胡亦嘉表示，這在財務、戰略上都是雙贏策略，確實希望透過投資，讓未來雙方合作更緊密，但都會尊重對方想法。

媒體報導，街口金融科技董事長、街口支付創辦人胡亦嘉3年來鴨子划水，透過街口金融科技默默吃下瑞興銀行近9%持股、成為第3大股東。

對於是否有意併購瑞興銀行，胡亦嘉對中央社記者指出，是為了未來長遠規劃布局，現階段沒有具體策略。

他強調，花了3年時間慢慢買，也會配股息，等於是財務上、戰略上都雙贏的策略；他目前暫時沒有加碼持股至10%以上的計畫。

根據瑞興銀行2023年年報，截至今年4月14日為止，街口金融科技持有約2730萬股，持股比重達8.7%，僅次於新光合成纖維、宜廣實業，在前10大股東中排名第3。

他表示，和瑞興銀行股東彼此都熟識，雙方往來機會不少，他沒有要求董事席次，「對方知道我的投資是善意的」，目前確實也有和瑞興銀行針對用戶導流合作上有些探討。

至於是否對金融併購還有想法，他表示，由於國內金融法規較嚴格，許多業務必須要有「牌照」，確實有想法透過投資，讓未來雙方合作更加緊密，但都會尊重對方想法作為前提。

此外，行動支付LINE Pay將從興櫃轉上市，胡亦嘉表示，未來街口金科也有規劃登錄興櫃，但具體時間表未定。

瑞興銀行 股東 胡亦嘉

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