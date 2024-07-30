街口金科持股瑞興銀近9% 明年董監改選布局受矚目

街口金融科技董事長胡亦嘉近年持續加碼對瑞興銀持股，根據今年5月16日公告，街口金科對瑞興銀持股已拉升至8.9%，位列第3大股東，讓瑞興銀明年將進行的董監改選提前受到矚目。

金管會表示不談個案，但依規定若對銀行持股逾10%，須先向金管會申請核准。

觀察瑞興商業銀行各季季報，以2020年6月30日為基準日，街口金融科技股份有限公司以持股比率3.62%成為瑞興銀第3大股東，隨後持股比率並沒有顯著攀升，直到基準日2023年9月30日，街口金科持股比率上升至5.13%，同年12月底則達6.27%。

根據公開資訊觀測站今年5月16日公告，街口金科對瑞興銀持股比率已再升至8.9%。

金管會對此表示「不談個案」，根據規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過5%，自持有日起10天內應向金管會申報；持股超過5%後累積增減逾1個百分點，同樣應向金管會申報。

至於若同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%，依規定均應分別事先向金管會申請核准。