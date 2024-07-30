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富邦證券新開戶並投資海外股、債 即享momo幣回饋

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券為嘉惠投資人，即日起投資人只要於富邦證券新開立證券戶，同步開立複委託與財管信託戶，就有機會獲得momo幣回饋及享有電子下單手續費優惠。再者，針對積極參與美、日股的投資人，富邦證券更推出專屬優惠活動。此外，客戶將證券交割戶轉換為台北富邦銀行的帳戶還能享有多項銀行優惠，選擇富邦證券投資交易好康多！

富邦證券自即日起至2024年底推出的新開戶活動，投資人於富邦證券線上開戶系統同步開立台股、複委託與財管信託帳戶，除了享有台股電子下單手續費優惠外，開戶完成三個月內，下單交易任一筆海外股票或海外債就能獲得100 momo幣。

富邦證券針對想投資美、日股的客戶，自即日起至9月28日特別推出周周交易滿額抽momo幣活動，只要當周下單交易量達指定門檻，就有機會抽中10,000 momo幣；單月交易滿額還可以參加季末抽獎，最高可獲得200,000 momo幣。投資人現在下單美、英、日、德、新加坡、香港及滬深等七大股票市場還享有「手續費無低收」優惠，輕鬆投資海外市場。有關「下單美日股週週抽mo幣」活動詳情，請參閱活動網站。

為提供完整的服務體驗，富邦證券攜手台北富邦銀行推出「證券好朋友」限時加碼活動。即日起至12月31日前，富邦證券客戶若將證券交割帳戶轉換為台北富邦銀行帳戶，銀行帳戶就可享有優惠利率，每月還有6次跨行轉帳、三次跨行提款免手續費的優惠。9月底前完成轉換可獲得五星酒店住宿券抽獎機會，若透過富邦證券Online及e點通平台完成轉換，加碼再送7-11商品卡100元。「證券好朋友」活動詳情，請參閱活動網站。

momo 台北富邦銀行

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