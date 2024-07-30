集保結算所邀請專家探索 AI 智能應用

臺灣集中保管結算所為探索未來業務動能，7月26日邀請產業趨勢及策略管理大師：友達光電公司董事長彭双浪、知識力科技公司執行長曲建仲及萬達人工智慧科技公司董事長林均達專題演講。彭双浪演講主題為「以逆風破浪千億CEO的斜槓人生」，曲建仲則以「從區塊鏈的原理談資產代幣化的可行性」為主題，專題演講後由專家與集保主管進行AI應用的雙向對談，藉由團隊腦力激盪，擘劃公司未來業務亮點，增進企業永續成長動能。

彭双浪分享「從錢多的花不完，到債多的還不完」、「以精神面、組織面、文化面、策略面四大關鍵轉敗為勝」、「領導者決心、氣度、膽識及風範逆境領導自我修鍊」、「斜槓藝人傳播善的種子、愛心送餐、偏鄉課輔公益、部落音樂會、我愛我家繪畫比賽等公益」等，以領導者兼具街頭藝人、專業經理人及科技農夫之管理哲學，帶領企業多面向創造新價值。曲建仲以深入淺出的方式介紹區塊鏈原理與市場發展潮流，並提供AI在企業中提高員工賦能、優化工作分配、AI智能科技驅動及持續創新與應用。

相對於彭双浪運用減法模式回歸本源、穩健經營，並持續實踐價值轉型，集保結算所採加法模式成立AI專案小組，透過專家協同及員工賦能來深化AI應用，提高核心業務效能，以服務更廣大投資人；同時持續本於「取之於社會、用之於社會」的理念，投入更多元的公益活動，深植「互利共生」的企業文化，擴大 AI 創新應用業務，打造更卓越的金融基礎建設，彰顯普惠金融新價值。