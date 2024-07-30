2024富邦證券 G！POP流行音樂節 吸引逾四萬球迷進場締新猷
富邦證券7月27、28兩日攜手富邦悍將於台北大巨蛋舉辦「富邦證券G！POP流行音樂節」，兩日共計吸引4萬384人進場觀賽，締造贊助合作七年以來活動進場人數新高。
今年活動在精采的球賽、台韓啦啦隊合體應援表演以及蕭秉治、李翊君、黃明志、許哲珮及「八三夭」等多組歌手的「證悍」演出下，讓進場的球迷嗨翻臺北大巨蛋，為2024「富邦證券 G！POP流行音樂節」畫下完美的句點。
今年「富邦證券G！POP流行音樂節」結合反詐家庭日活動，在富邦證券董事長程明乾、總經理郭永宜帶領下，與受邀進場的貴賓、客戶、同仁與家屬一同高舉「富邦證券反詐家庭日」字樣的應援毛巾，賣力為球隊應援的同時，也廣集來自各方力量，一同擴大反詐影響力。
富邦證券董事長程明乾表示，投資詐騙事件頻傳，為提升全民識詐、阻詐的意識，降低詐騙受害發生率，富邦證券以「全民新國防 反詐大證悍」為主題，製作「反詐宣導問卷」及拍攝一系列「反詐宣導影片」。今年特別於「G！POP流行音樂節」活動現場，邀請全體球迷參加線上填問卷抽momo幣活動。透過問卷填答方式與廣大的球迷進行反詐教育與互動，提升民眾的反詐意識。
此外，為配合主管機關「投資反詐騙」宣導，富邦證券也拍攝一系列「反詐宣導影片」，其中「相信群組賺大錢，小心詐騙讓你睡公園」的吸睛標語宣導反詐騙，深植人心更讓人會心一笑，在臺北大巨蛋獲得球迷熱烈回響。
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