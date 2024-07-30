科技男拜關公點燈、捐款不手軟 男神卡單筆均刷破3500

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
兆豐銀行關公卡發行滿周年，特選在29日關聖帝君聖誕捐出善款行善積德（右為兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲，左為威天宮總幹事周建銘）。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行關公卡發行滿周年，特選在29日關聖帝君聖誕捐出善款行善積德（右為兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲，左為威天宮總幹事周建銘）。圖/兆豐銀行提供

關公信眾的消費實力不容小覷，兆豐銀行去年與武財神廟「威天宮」合作，發行台灣首張關公卡，廟內單筆刷卡平均金額達3,500元，無論是點燈、捐款或是買廟方結緣品，出手都不手軟，可見宗教卡不只保平安，關公信眾的消費向心力也十分堅定。

作為全台第一張男神卡，兆豐關公卡的實際辦卡族群也與一般信用卡有所差異，除了明顯的男女比例差異高達7比3，職業方面占比最高的職業竟是科技業，比例將近一成，顯示武財神魅力，科技新貴也難擋。

此外，持卡人的主要年齡也非傳統認知的長輩，以「4」字頭佔最多數，高達35%，其次則是「3」字頭信眾，比例約26%。

兆豐銀行會自關公卡的一般刷卡消費中提撥0.25%捐助行善積德，此次為歡慶關公卡上市滿周年，兆豐銀行也將累積已逾31萬元的善款全數捐予「社團法人中華關聖帝君文化交流協會」，將用於警察大學獎助學金、捐贈大坑國小物資及辦理社區關懷，讓信眾的每一筆消費都能用做公益。

慶祝關公卡發行滿周年，除了所有卡片都過爐加持 ，賦予平安符功能，兆豐銀行也推出新戶申辦關公卡首刷滿3000元就送市價600元財神燈、年消滿6萬元再送光明燈，宮內點燈祈福及購買結緣商品10%折扣與紅利二倍送等優惠，若是單筆捐款滿1萬元，還可獲得市價1,600元的金龍招財金銀錢母套組。

兆豐銀行 捐款 消費

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