金融業運用AI 3情境須納管

針對金融機構使用人工智慧（ＡＩ）的規範，金管會繼上半年透過銀行公會發布「金融機構運用ＡＩ技術作業規範」，將進一步推出「問答集」，明確畫定必須納入ＡＩ規範管理的分界，預計第四季將會正式對外公告，除了進一步畫定金融機構與客戶之間使用ＡＩ必須納管範圍，也明定金融業有三種情況必須納入ＡＩ管理範圍。

此外，據了解，銀行業者向金管會爭取一年的緩衝期，金管會正在評估中。至於必須納入ＡＩ管理範圍的三種情況，包括消費者直接互動並提供金融商品建議；提供客戶服務且影響客戶金融交易權益；對營運有重大影響者。

銀行主管指出，許多和客戶有關的，舉凡機器人理財，或阻詐防詐的ＡＩ模型，例如刑事局和銀行業者合作最具代表性的「鷹眼模型」，未來不論是用ＡＩ為客戶理財，或是防詐、洗錢防制，都要依照上述規範運用ＡＩ。

其中針對第一種情境的「直接互動」如何定義？問答集草案以聊天機器人為例，如該機器人透過ＡＩ技術分析客戶提問，並自行從金融機構網頁研擬相關回覆予客戶參酌，等於已提供對客戶的「建議」，即屬於直接互動，必須納管。

但金融機構人員若已初步判斷，提供客戶的內容事先已經過人員檢視預設回覆內容，或金融機構經大數據分析產生名單，ＡＩ只是回覆客戶的窗口等，即非屬「直接互動」，可望豁免金融機構運用ＡＩ的管理。

據了解，銀行公會在問答集模擬三種情境，提示銀行使用ＡＩ時對所謂「影響客戶權益」的定義，包括Ａｐｐ登入除了採用ＡＩ人臉辨識，另提供密碼輸入的選擇，則不影響權益；Ａｐｐ利用ＡＩ人臉辨識進行線上轉帳交易驗證，另有ＳＭＳ ＯＴＰ機制供選擇，則不影響權益；透過ＡＩ模型用於偵測信用卡盜刷機率，若不作為阻擋客戶交易與否判斷標準，則不影響權益，但若因此直接阻擋客戶的交易，就會被視為影響客戶的權益。