熱錢撤退 台幣爆量貶…本周可能探33元關卡

熱錢昨（29）日大舉落跑，估計一天匯出逾12億美元，拖累新台幣成為「最弱亞幣」，但在出口商月底湧現拋匯潮，加上中央銀行進場減緩新台幣貶勢，終場貶值3.9分，收在32.87元，為近八年半新低，也是央行總裁楊金龍任內最低價，一天爆出25.38億美元的成交巨量。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.08%，非美貨幣升貶互見，其中，日圓匯率與韓元匯率分別升值0.2%與0.17%，星元匯率小幅升值0.02%；另外，人民幣與新台幣匯率同步貶值，幅度分別為0.05%與0.12%，意即，新台幣匯率昨日淪為「最弱亞幣」。

主要貨幣昨日對美元升貶幅

上周五台股上演「黑色星期五」，收盤狂殺752點，當天新台幣匯率不貶反升；昨天股市已略見反彈，新台幣匯率卻是落後補貶。匯銀主管透露，熱錢昨天大舉匯出，估計至少匯出逾12億美元，新台幣匯率終場貶值3.9分，收在32.87元，為近八年半新低水準。

匯銀主管指出，熱錢上周五未於第一時間落跑，而是選在昨天才大舉匯出，因適逢月底，為出口商傳統拋匯旺季，雙方上演美元「你丟我撿」戲碼，加上央行也進場緩和新台幣匯率貶勢，導致匯市再度爆出逾25億美元的成交大量。

展望新台幣匯率後市，匯銀主管說，若熱錢維持大舉撤出格局，新台幣匯率本周就有機會下探33元整數大關；不過，國內外金融市場本周仍有諸多變數，除科技巨頭蘋果、微軟、Meta、微軟等公司將公布財報，牽動美股及台股表現外，包括美國聯準會、日本央行、英國央行都將舉行利率決策會議，投資人屏息以待。

匯銀主管說，市場預期，聯準會9月降息可謂箭在弦上，除非聯準會官員有超乎此一預期的發言，否則市場多已反應完畢，不至於有太大意外。